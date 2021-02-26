Лучшие хозяйки по знаку зодиака 

Выходные — отличный повод взять в одну руку швабру, в другую — веник, и идти наводить чистоту и порядок. А если у вас лапки, то эти знаки зодиака покажут, как правильно убираться в доме, чтобы он своей чистотой всех гостей ослеплял. Навсегда ослеплял.

Дева

Все мы знаем, что у Девы есть суперсила — доводить своей критикой до ручки даже самых стрессоустойчивых. А вот про второй дар — маниакальную любовь к чистоте и порядку знают не единицы. И слава космосу! Потому что столкнуться с Львицой и режиме хозяюшки страшнее и больнее всех психологических и физических пыток.

Козерог

Когда Козерожка не ночует на работе, она наводит порядок в доме. Да такой порядок, что найти что-то конкретное в ее хоромах невозможно от слова совсем. Но как все блестит, как пахнет чистотой — закачаешься. А еще она готовит обалденно, мы не говорили? Так вот, на ее борщи подсаживаются как на тяжелый наркотик. А слезть потом невозможно. Да и зачем?

Рыбы

Это только в обществе Рыбки впадают в анабиоз, дома же они превращаются в прожжённого Мистер Проппера. Отмывают обои от грязи (и стены), кота — от шерсти, а близких — от человеколюбия. Остановить ее практически невозможно, можно только смотреть на этот психоз и дивиться происходящему. К счастью, кого-либо склонять к этому чистому делу она не желает — потому что все вокруг глупцы и пыль убирать как нужно не умеют.

Рак

Раскрываем страшную правду: внутри каждого Рака живет монстр чистоты и свита чистоплотных чертей. Именно эти безобразные существа заставляют ее мыть пол ватной палочкой, а тарелки замывать до дыр, и самое ужасное — втягивать в генеральную уборку (которая у нее устраивается четыре раза на неделе) всю свою семью. Зато любимым и близким прилетает неплохой бонус — космически вкусный завтрак, обед и ужин.