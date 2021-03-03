Стоит ли брать больничный, когда вы на удаленке

Изучаем тонкости законодательства и рассматриваем выгодный вариант.

Работа бывает разная: у одних есть четкий план на день, другие же сами себе ставят задачи или занимаются одним проектом на протяжении пары недель. Это один из факторов, который влияет на решение идти на больничный в случае недомогания. Но какие факторы есть ещё?

WomanHit изучает особенности российского Трудового кодекса и рассматривает варианты больничного с разным «уроном» для вашей зарплаты.

Что говорит закон

В Трудовом кодексе нет понятия «больничный», но есть «временная нетрудоспособность», что по сути одно и то же. Срок больничного не ограничен и устанавливается вашим доктором, который выписывает справку и должен заверить ее подписью и печатью медучреждения. Если вы болеете во время отпуска, он должен быть продлён на срок больничного.

Как рассчитывается больничный

В статье 183 ТК РФ недавно появились новые показатели, согласно которым рассчитывается страховая выплата по временной нетрудоспособности.

Под страхование попадают все случаи, кроме трёх: когда вы нарушаете режим, назначенный лечащим врачом, не являетесь на необходимые осмотры и болеете в результате алкогольного, наркотического, токсического опьянения.

При стаже меньше 6 месяцев выплата рассчитывается из минимального размера оплаты труда по этой формуле: МРОТ × 24 / 730.

При стаже менее 5 лет за больничный вы получите 60% среднего заработка за рассветный период в 2 предыдущих года. При стаже 5—8 лет — 80% среднего заработка, больше 8 лет — 100%, но не более 2 150,68 ₽ за день.

Когда стоит брать больничный

В целом, больничный не выгоден никому и брать его не стоит, если вы чувствуете себя нормально — беспокоит лёгкий насморк или невысокая температура.

Однако есть случаи, когда вас заставят выйти на больничный — операция, обнаружение коронавирусной инфекции и прочее. Ес ли вы чувствуете, что вам физически сложно работать, к примеру, из-за постоянных головных более или тянущих после операции мышц, имеет смысл взять больничный и не травмировать организм дополнительными нагрузками.

В остальных же случаях лучше предупредить работодателя о болезни и распределить нагрузку между коллегами. Обычно руководители входят в положение и разрешают перенести часть дел на позднее время, чтобы вы не отступали от обязанностей совсем и работа, пусть медленнее, но шла.