Составлен топ-5 антиподарков для женщин к 8 Марта 

Накануне Международного женского дня, который ежегодно отмечается 8 марта, мужчины приступают к поиску достойных подарков для своих любимых. Не всегда этот процесс проходит легко.

Портал New Inform опубликовал топ-5 презентов, которые не стоит дарить представительницам прекрасного пола, чтобы не испортить им настроение в их праздник.

Первыми в списке оказались косметические средства. Их нужно покупать только в том случае, если мужчина на 100 процентов уверен, какую тушь, помаду или другую косметику, хочет получить девушка. Как правило, представители сильного пола редко в этом разбираются и берут то, что советуют им консультанты.

Еще одним товаром, попавшим в список антиподарков, оказались духи. Здесь действует тот же принцип — их стоит брать только в случае полной уверенности в том, что дама любит именно этот аромат. Иначе высока вероятность того, что человек не угадает, и его презент станет нежеланным подарком.

Кроме того, не стоит покупать женщинам в качестве праздничного сюрприза одежду. Дело в том, что они любят сами выбирать и примерять то, что им подходит. Вкусы у каждой леди разнообразны, поэтому есть большие шансы попасть впросак, не угадав не только с внешним видом вещи, но и с ее размером.

Луше не дарить девушкам бижутерию, даже если она очень ее любит. Например, у нее может быть аллергия на золото или серебро. Или она предпочитает только настоящие камни, определенные украшения.

Замыкает список нежелательных подарков бытовая техника. В Международный женский день каждая представительница слабого пола мечтает почувствовать себя любимой, желанной и свободной от кухонных и бытовых дел. В свою очередь, презенты данной категории напомнят ей о повседневных заботах, что явно не придаст ей праздничного настроения.