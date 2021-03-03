Признаки того, что в ваши двери постучалась старость 

Конечно, возраст — это понятие относительное. Однако совсем не обращать на него внимания достаточно трудно. Существует несколько признаков, которые говорят о том, что наступила старость. "Рамблер" собрал их воедино.

Пятницы — дома

Если пару лет назад вечер пятницы начинался утром в четверг, а в субботу еще оставались силы на свершения, то теперь все иначе. Спокойный ужин с друзьями, а еще лучше чтение книги или просмотр фильма. Новые способы завершить рабочую неделю кажутся куда более приятным.

Опозданиям — нет

В молодости опоздания — это естественно. Человек пока не так хорошо умеет планировать, а любую проблему воспринимает как ЧП. С возрастом сотрудник начинает приходить вовремя и успевает при этом выпить кофе, поболтать с коллегой и почитать новости в Сети. Опоздания теперь случаются только по реальным причинам, которые не вписываются в привычный контекст.

Метеозависимость

Раньше перепады температуры не чувствовались совсем, а показатели давления казались чем-то бессмысленным. Теперь — синоптики ваши главные друзья. Перед дождями нужно запастись кофе, весной — таблетками от головной боли. Таблеток, в целом, с каждым годом становится все больше, как и поводов походить по врачам.

Платишь за свои вкусы

В студенческие годы заведения особо не выбираешь. Главное, чтобы цена была приемлемой. Вполне нормально поехать ночевать в палатке или хостеле, выпить дешевый коктейль и съесть булочку по пути. Чем старше становишься, тем чаще начинаешь платить за свои привычки и вкусы. Становится важно, чтобы отель был комфортным, вино дорогим, а одежда приятной к телу.

Умеешь отказываться

Умение отказываться приходит с опытом. Взрослый человек уже не готов работать за идею, есть блюдо, которое не показалось достаточно вкусным, слушать чужие советы. В какой-то момент «нет» действительно начинает обозначать твердое «нет». Но это приходит с годами.