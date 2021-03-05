Подарки, которые ни в коем случае нельзя дарить женщинам 

Если вы собрались дарить своей даме дорогие украшения или изысканное нижнее белье, спешим вас разочаровать — такой подарок она не оценит! И на это есть сразу несколько причин…

Какие еще, казалось бы, идеальные подарки могут вызвать у женщин обиду и разочарование, смотрите в нашем материале.

Косметические наборы

Декоративная, уходовая и гигиеническая косметика — это то, что каждый человек должен выбирать себе самостоятельно! Тем более женщины! Даже если вы уже 10 лет в браке, вы ни за что не угадаете, какой именно цвет помады она хочет сейчас или какой именно из 50 оттенков красного лучше подойдет к ее платью.

Духи

Подобрать нужный запах духов тоже довольно сложно, поэтому можете даже не пытаться. Исключением может быть ситуация, когда у вашей жены есть один любимый парфюм и вы точно знаете его название.

Забавные сувениры

Нечто подобное вы можете подарить разве что на 1 апреля, и то не факт, что ваша возлюбленная оценит этот жест. Если не хотите рисковать жизнью, поскорее выходите из магазина приколов и отправляйтесь за подарком в другое место.

Абонемент в спортзал

Это один из тех подарков «с намеком», которым вы можете не только сильно обидеть свою женщину, но и разрушить ее самооценку. Никогда, слышите, никогда, не дарите возлюбленной абонемент в зал или спортивный магазин, только если она сама об этом не попросит.

Нижнее белье

Дарить нижнее белье слишком опасно. Во-первых, вы рискуете не угадать с размером. Во-вторых, девушке может не понравиться сама модель. Ну и в третьих, такой подарок может вызвать у нее неоднозначные чувства: все-таки нижнее белье — вещь интимная, даже для супружеской пары. Лучше подарите сертификат на его покупку или предложите любимой отвести ее в магазин.

Одежда

То же самое касается одежды! Человек должен выбирать ее самостоятельно, исходя из своих личных предпочтений. Ткань, фасон, стиль вещи, длина, наличие декора — все это играет огромную роль, особенно для женщин.

Поход в ресторан

Сам поход в ресторан вряд ли можно назвать хорошим подарком… Но это отличное место, где его можно преподнести!

Кухонные принадлежности

Если хотите отомстить за носки и одеколон на 23 февраля, то вперед! Во всех остальных случаях делать этого не стоит!

Цветы

Цветы могут стать отличным дополнением к подарку. Но в качестве самостоятельного подарка преподносить их не стоит… Также лучше избегать покупки комнатных растений — о них нужно заботиться, регулярно поливать, пересаживать. Вполне возможно, ваша дама не захочет этого делать.

Украшения

Казалось бы, что плохого может быть в украшениях?! Особенно, если это не какой-нибудь фианит, а настоящие бриллианты! Но и здесь есть некоторые нюансы. Например, ваша девушка может не любить золото или в принципе не любить украшения — такое тоже бывает.

Сертификат в салон красоты

Ну вот, история с абонементом в зал повторяется… Вы что хотите намекнуть своей девушке, что она недостаточно красивая? Именно об этом она и подумает в первую очередь, когда увидит такой подарок, поэтому не смейте!

Подделки

Настоящая сумка Zara всегда лучше «липовой» Birkin, а простые качественные кроссовки — лучше Abibas. Кроме того, если вы подарите девушке подделку какого-то бренда, она может решить, что денег на настоящую вещь вы попросту пожалели. Разве это вам надо?

Бытовая техника

Утюги, пылесосы, электрические чайники… Все это, как и туалетная бумага, покупается по необходимости, и никак не может являться хорошим подарком.

Деньги

Мы понимаем, что у каждого есть работа, дела и прочие обязанности, но ваша девушка вряд ли смирится с тем, что вам не хватило времени дойти до магазина или хотя бы залезть в интернет.

Ничего

Даже если женщина сказала, что «ей ничего не надо», «давай обойдемся без подарков» и так далее, проявить хотя бы минимальное внимание вы просто обязаны!