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Райский уголок: уютный остров на озере в Германии — идеальное убежище 

BigPicture.ru 17 часов назад
Райский уголок: уютный остров на озере в Германии — идеальное убежище
Фото: BigPicture.ru
Рукотворный остров Вильгельмштайн посреди озера Штайнхудер в Германии стал идеальным убежищем для всех желающих во время пандемии коронавируса. Здесь можно отгородиться от всего мира и наслаждаться тишиной и гармонией с природой. Красота старинной архитектуры и зеленых пейзажей влюбляет в себя с первого взгляда. Самоизоляция во время карантина может стать настоящим наслаждением, если проводить ее на райском островке Вильгельмштайн на северо-западе Германии. Он был создан в 1761 году посреди озера Штайнхудер по приказу графа Вильгельма фон Шаумбурга-Липпе. Вельможа построил здесь военную крепость, самую большую на севере страны.
Комплекс состоит из 16 островков, построенных из камня, привезенного на середину озера рыбаками.
Крепость в виде звезды разместилась на главном острове. После смерти графа ее превратили в военный колледж, а затем — в закрытую государственную тюрьму.
В начале 19 века 16 маленьких островов объединили в один большой.
К острову можно добраться на лодке. В крепости разместили музей, а туристы могут остаться здесь на несколько дней, чтобы насладиться красотой природы и спокойствием.
Тем временем колумбийский остров Санта-Крус-дель-Истоле считается одним из самых плотнонаселенных в мире. Здесь тысяча человек уживается на участке земли размером с футбольное поле.
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