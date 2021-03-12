Ещё
Далее:
Читайте также:

3 вещи, которые женщины по всему миру скрывают от мужей 

Мира Маркина 12 часов назад
3 вещи, которые женщины по всему миру скрывают от мужей
Фото: depositphotos.com
Несмотря на колоссальные различия в культуре и менталитете, миллионы женщин по всему миру подчас скрывают от возлюбленных одни и те вещи. Кто-то из-за неуверенности в себе, другие из-за боязни реакции партнера. Подробнее о вещах, которые многие девушки привыкли держать в тайне — в материале "Рамблера".

Сексуальные предпочтения

Во многих парах секс является темой, которую обсуждать не принято. Из-за этого, как минимум, один партнер чувствует неудовлетворенность: игнорируя свои истинные желания, девушки нередко подстраиваются под мужчин. Последние, в свою очередь, могут даже не догадываться о том, что их партнерш что-то не устраивает. Единственный выход — обсудить с близким человеком сексуальную жизнь в мягкой и дружелюбной форме.

Личные успехи

Довольно часто в разговоре с партнером девушки стараются не распространяться о своих достижениях на работе. Происходит это из-за боязни уязвить эго любимого человека. Однако здесь стоит задаться вопросом — почему вашего возлюбленного огорчают или даже раздражают ваши победы? Не исключено, что, чувствуя себя всегда впереди, он пытается самоутвердиться за ваш счет.

Проблемы со здоровьем

Отношения нужны для того, чтобы поддерживать друг друга, и болезнь — это не исключение. Подчас мы скрываем от мужчин проблемы со здоровьем, желая не обременять их своими невзгодами. Вот только забота о любимом человеке — один из главных способов проявления любви. А потому не стоит лишать партнера возможности помочь вам словом или делом в трудной ситуации.
Видео дня. 7 главных признаков сильной личности
Женский форум
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Видео
У кого из российских звезд самые дорогие дома
02:56
У кого из российских звезд самые дорогие дома
Звёзды
7 главных признаков сильной личности
03:21
7 главных признаков сильной личности
Психология
Чего не хватает в организме, если хочется сладкого или соленого
06:15
Чего не хватает в организме, если хочется сладкого или соленого
Здоровье
Как алкоголь делают безалкогольным
05:38
Как алкоголь делают безалкогольным
Еда
Блогерша показала «гениальный» способ нарезать лук
00:55
Блогерша показала «гениальный» способ нарезать лук
Еда
Правда ли, что волосы становятся толще от бритья
05:08
Правда ли, что волосы становятся толще от бритья
Красота
Что стало со звездой 90-х Алисой Мон
03:00
Что стало со звездой 90-х Алисой Мон
Звёзды
Как быстро убрать синяки
06:07
Как быстро убрать синяки
Красота
Самые распространенные ошибки, которые мешают похудеть
06:12
Самые распространенные ошибки, которые мешают похудеть
Здоровье
Звезды, которые родили после 40
04:20
Звезды, которые родили после 40
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение