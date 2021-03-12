3 вещи, которые женщины по всему миру скрывают от мужей 

Несмотря на колоссальные различия в культуре и менталитете, миллионы женщин по всему миру подчас скрывают от возлюбленных одни и те вещи. Кто-то из-за неуверенности в себе, другие из-за боязни реакции партнера. Подробнее о вещах, которые многие девушки привыкли держать в тайне — в материале "Рамблера".

Сексуальные предпочтения

Во многих парах секс является темой, которую обсуждать не принято. Из-за этого, как минимум, один партнер чувствует неудовлетворенность: игнорируя свои истинные желания, девушки нередко подстраиваются под мужчин. Последние, в свою очередь, могут даже не догадываться о том, что их партнерш что-то не устраивает. Единственный выход — обсудить с близким человеком сексуальную жизнь в мягкой и дружелюбной форме.

Личные успехи

Довольно часто в разговоре с партнером девушки стараются не распространяться о своих достижениях на работе. Происходит это из-за боязни уязвить эго любимого человека. Однако здесь стоит задаться вопросом — почему вашего возлюбленного огорчают или даже раздражают ваши победы? Не исключено, что, чувствуя себя всегда впереди, он пытается самоутвердиться за ваш счет.

Проблемы со здоровьем

Отношения нужны для того, чтобы поддерживать друг друга, и болезнь — это не исключение. Подчас мы скрываем от мужчин проблемы со здоровьем, желая не обременять их своими невзгодами. Вот только забота о любимом человеке — один из главных способов проявления любви. А потому не стоит лишать партнера возможности помочь вам словом или делом в трудной ситуации.