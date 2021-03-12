Самые ленивые знаки зодиака

Пока весна разгоняется, а наш мозг еще не перешел в режим мартовской кошки, самое время от души полениться. А если вы – Козерог, и не знаете, как это делается, вам подскажут другие знаки – истинные лентяи.

Фото: Кадр из фильма "Дневник Бриджет Джонс" Кадр из фильма "Дневник Бриджет Джонс"

Водолей

Суперсила Водолея – откладывать на эфемерный понедельник то, что можно было сделать сегодня. Она, стуча лапками в грудь, говорит, что у нее стиль жизни такой, но лично нам кажется – вся проблема в лени, которая в их душе цветет и пахнет. Когда петух находится в сантиметре от пятой точки красотки-Водолея, она, конечно, вспоминает сколько дел у нее скопилось и молниеносно все решает, но до этого упорно будет врастать корнями в диван.

Весы

Активность – бранное слово для любого уважающего себя Водолея. Это же нужно бегать, спорить, чего-то там добиваться, когда сериальчики, теплое одеялко и мягкий кот – вон они, смотрят на нее и ждут. Поэтому ленятся Весы так самозабвенно и отчаянно, что хочется послать к черту все дела и присоединиться к ним.

Рак

Если клешни Рака до мелких дел еще могут добраться, то до чего-то масштабного явно не дотянутся. Потому что силы закончились и нужно срочно подзарядиться – пятнадцатичасовым сном, вкусным какао и интересным кино. Только вот эта «подзарядка» может длиться неделю, а то и две. Не потому, что Рак в себе не уверена, а потому что кроватка слишком мягкая, а дела эти ваши – скука зеленая.

Рыбы