Как понять, что у вас "синдром тетки"

Многие женщины опасаются старения. Но вместе с тем нередко можно встретить молодую девушку, которой присущ "синдром тетки", - именно он в глазах окружающих разом прибавляет ей несколько десятков лет. Подробнее о поведении, характерном для обладательниц этого синдрома - в материале "Рамблера".

Постоянно обсуждают чужую личную жизнь

В беседе с кем-либо такие женщины редко говорят о себе. Гораздо большее удовольствие им доставляет обсуждение и осуждение других людей. Разумеется, в негативном ключе. Таким образом, девушки самоутверждаются за счет других, забывая о том, что сплетни никак не развивают их и вдобавок к этому портят репутацию.

Учиняют скандал без повода

Зачастую женщины с "синдромом тетки" нарочно вступают в конфликт с кассирами в супермаркетах, с работниками почты или же с другими пациентами в очереди к врачу. Преимущественно спорная ситуация, возникшая в данных обстоятельствах, решается спокойным диалогом. Однако женщины, любящие поскандалить, привыкли таким образом вымещать свой негатив на других и другие способы взаимодействия им неизвестны.

Перестают следить за собой