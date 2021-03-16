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Как понять, что у вас "синдром тетки"

Мира Маркина
8 часов назад
Многие женщины опасаются старения. Но вместе с тем нередко можно встретить молодую девушку, которой присущ "синдром тетки", - именно он в глазах окружающих разом прибавляет ей несколько десятков лет. Подробнее о поведении, характерном для обладательниц этого синдрома - в материале "Рамблера".

Постоянно обсуждают чужую личную жизнь

В беседе с кем-либо такие женщины редко говорят о себе. Гораздо большее удовольствие им доставляет обсуждение и осуждение других людей. Разумеется, в негативном ключе. Таким образом, девушки самоутверждаются за счет других, забывая о том, что сплетни никак не развивают их и вдобавок к этому портят репутацию.

Учиняют скандал без повода

Зачастую женщины с "синдромом тетки" нарочно вступают в конфликт с кассирами в супермаркетах, с работниками почты или же с другими пациентами в очереди к врачу. Преимущественно спорная ситуация, возникшая в данных обстоятельствах, решается спокойным диалогом. Однако женщины, любящие поскандалить, привыкли таким образом вымещать свой негатив на других и другие способы взаимодействия им неизвестны.

Перестают следить за собой

"Синдром тетки" свойственен женщинам, которые не любят себя, а потому они редко уделяют особое внимание внешнему виду. При этом такие девушки, как правило, содержат жилье в порядке и чистоте, но на себе предпочитают экономить: дома ходят в обносках, питаются чем попало и пренебрегают бьюти-процедурами, не потому что они им не нужны, а потому что на себя жалко тратить деньги. А между тем внешность колоссальным образом сказывается на внутреннем мироощущении.
Психология,
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