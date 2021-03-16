Что нужно сделать в 20 лет, чтобы ни о чем не жалеть в 40

В юности кажется, что впереди еще долгие десятки лет на реализацию своих мечт и желаний. Однако в суете повседневных забот годы молодости проносятся с бешеной скоростью и затем в 40 лет у многих вызывают лишь сожаления.

Подробнее о том, что сделать в 20 лет, чтобы быть счастливым, даже когда молодость пройдет, - в материале "Рамблера".

Не пренебрегайте здоровьем

Если сейчас, несмотря на бессонные ночи и неправильное питание, организм работает наилучшим образом, это не значит, что так будет всегда. С годами метаболизм ухудшится и любовь к жирной пище вкупе с отсутствием спорта неизбежно приведут к лишнему весу. Недостаток сна спровоцирует когнитивные проблемы и заболевания сердечно-сосудистой системы. А злоупотребление алкоголем и табаком будет чревато как для здоровья в целом, так и для внешнего вида, в частности.

Научитесь обращаться с деньгами

В 20 лет подсчет доходов и расходов, инвестиции и накопления выглядят как сплошные ограничения. Деньги хочется тратить здесь и сейчас, не задумываясь о далеком будущем. Вот только такое халатное отношение к средствам спустя годы грозит в лучшем случае - неудовлетворенностью, в худшем - кредитными задолженностями.

Вести бюджет не так сложно, как кажется на первый взгляд. Кроме того, с его помощью вы можете неожиданно для себя выяснить, что спускаете огромное количество средств на бесполезные вещи, хотя могли бы вложить их в покупку недвижимости.

Выбирайте впечатления, а не вещи

Заработав даже самую небольшую сумму денег, люди нередко стремятся потратить ее на дизайнерскую вещь или на новейшую модель смартфона. Обладание этими благами дарует им некий "статус" и помогает самоутвердиться в социуме. В то же время такие люди часто забывают о том, что вещи придут в негодность спустя несколько лет, а вот эмоции от путешествия (которое может стоить даже дешевле брендовой сумки) останутся на всю жизнь.