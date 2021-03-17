Слова благодарности влияют на людей сильнее, чем извинения — так утверждают психологи.

Вежливость укоренилась в каждом из нас — в одних культурах в большей степени, чем в других, но это универсальный образец поведения, используемый для того, чтобы другие люди знали, что мы не хотим причинить вреда, внимательны к потребностям других и проявляем к ним сочувствие.

Сказать «извините» в наши дни стало автоматической вежливой фразой. Но сколько мы на самом деле думаем о том, что имеем в виду, когда говорим это? Мы используем это слово, чтобы показать, что мы признаем, что сделали что-то неправильно и что это не означало злого умысла.

Мы используем его, потому что вызвали какое-то неудовольствие у другого человека, но используем часто только как средство развеять разногласия. Но в определенных ситуациях есть гораздо лучший способ извиниться, который не только удовлетворит вашу потребность, но и позволит другому человеку почувствовать себя намного лучше.

Сказать «извините» важно, но не главное

«Извините» может быть отнесено к той же категории вежливости, что и «спасибо», но говоря, что мы сожалеем, мы в конечном итоге раскрываем наши слабости. Неосознанно мы занижаем нашу самооценку и наносим вред уверенности в себе, извиняясь за действия и обстоятельства.

Например, если вы на полчаса опаздываете на встречу с другом, говоря «извините», вы раскрываете свои недостатки (в данном случае отсутствие пунктуальности). В свою очередь, мы извиняемся за себя и зря тратим время друга, но при этом изображаем себя недееспособным человеком.

«Спасибо» используется для выражения благодарности и признательности другим. Это очень сильная фраза, которая отнимает у нас самих и дарит тепло окружающим. Степень признательности, которую мы выражаем, и наша способность искренне сказать «спасибо» оказывает огромное влияние на то, как мы относимся к другим.

Хотя извинение рассматривается как правильный ответ на что-то, что мы сделали неправильно, оно приводит к предположению, что д ругие люди ценят нашу вежливость и хорошие манеры, но, поскольку этими словами можно злоупотреблять, они стали пустым автоматическим ответом.

Сказать «спасибо» или «извини»

Говоря «спасибо», вы идентифицируете другого человека и признаете его вклад. В примере, когда вы опаздываете на полчаса, чтобы встретиться с другом, выражение благодарности вместо извинений культивирует чувство позитива между вами двумя, потому что вы цените время, которое они провели в ожидании вас, вместо того, чтобы извиняться за ваши ошибки, т. е. отсутствие пунктуальности. Поступая так, вы не ухудшаете свой имидж или то, что человек думает о вас, а вместо этого хвалите человека за то, что он сделал.

«Спасибо за терпение» означает выражение признательности, в то время как «Мне очень жаль, я всегда опаздываю» не означает полного признания вашей благодарности человеку, который ждал вас. Скажите «Спасибо, что провел время со мной», а не «Извини, что отнял все твоё время», потому что, опять же, вы делаете предположения о другом человеке, одновременно демонстрируя свою убежденность в том, что вы недостаточно важны или достойны, чтобы занять чье-то время. Так что, если вы действительно хотите извиниться перед кем-то искренним образом, сделайте это через комплимент.

Скажите «спасибо за » в соответствии с ситуацией и поясните, почему вы цените кого-то за то, что он уделяет вам свое время, говоря, как много это для вас значит.