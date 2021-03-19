"Я врала, что ем": Как модели гробят себя ради гонораров

Многие девушки выбирают себе в качестве кумиров моделей. Они успешны, красивы, знамениты и зарабатывают большие деньги, но в индустрии моды уже давно широко обсуждается то, как все это влияет на психику детей. Дело в том, что этот бизнес достаточно жесток и девушки не выдерживают работу в модельной сфере не только психологически, но и физически. Сейчас бренды и агенства стали более лояльны к девушкам, так как началась мода на plus-size моделей и бодипозитив, но даже им нужно поддерживать себя в форме, чтобы бренды захотели подписать с ними рекламные контракты. "Рамблер" рассказывает, что происходит в модельной индустрии и как девушки доводят себя до анорексии, чтобы заработать.

Согласно статистике, больше половины моделей сталкивались с тем, что на кастинге их просили сбросить лишний вес, иначе участие в показе или фотосъемке не состоится. Многие девушки рассказывают о своем опыте и делятся тем, как им было тяжело преодолеть пищевые расстройства, но дело в том, что они вредят не только физическому здоровью из-за похудения, но и ментальному. Поэтому лечить анорексию и булимию очень тяжело.

РПП (расстройства приема пищи)

Нарушения пищевого поведения относятся к психическим расстройствам. Сюда входит нервная анорексия, нервная булимии и психогенное переедание. Психологи утверждают, что даже обычная диета в некоторых случаях может ухудшить ментальное здоровье. У людей, ограничивающих себя в питании, появляется тревожность, слабость и раздражительность. Точно не установлено, из-за чего у людей появляется РПП, существует только классификация вероятных гипотез. Причиной появления пищевого расстройства может стать гормональный сбой, влияние общества и детские травмы.

Что говорят модели

Модель Дарья Каширина , страдавшая агрессией и организовавшая благотворительный проект для помощи девушкам с пищевыми расстройствами, рассказывала , что с каждым килограммом ей хотелось худеть еще больше, а одобрение общества подбадривало продолжать это делать. Девушка наговорит, что все восхищались ее худобой и тем, как изменилось ее тело. При росте 163 она весила 38 килограммов. Тревогу забили родители девушки, но позднее она сама пришла к тому, что ей нужно начать есть.

@dash_kash

"Однажды мама увидела мою спину, когда я сидела в ванне, и накричала на меня, а я посмеялась, мол, всё окей. Она видела, что я худею, но, поскольку я врала, что ем, мама думала, что это просто особенности организма"

В 2010 году мир потрясла новость о том, что во Франции в 28 лет скончалась модель Изабель Каро. Она стала символом борьбы с анорексией, но из-за расстройства приема пищи у нее развились сопутствующие заболевания, и организм не выдержал.

Wikipedia.org

"Я не смогу никогда больше иметь длинные волосы. Я потеряла зубы. Грудь выглядит как грудь 70-летней женщины, под глазами кожа почти черная и тонкая. Отсутствие аппетита - это серьезная болезнь и никакой образ жизни", — писала девушка в своей книге "Девочка, которая не хотела толстеть".

Однако есть и другие примеры того, как девушки преодолели анорексию. Так модель Чарли Говард долго страдала от РПП, а потом изменила свою жизнь и стала моделью, но в категории plus-size. Говард написала книгу, где рассказала, что планировала быть моделью еще в школе, но на кастингах ей постоянно советовали скинуть вес. В итоге она написала пост, где заявила, что не хочет насиловать себя ради стандартов красоты. Он стал вирусным, и девушку заметили.

@charlihoward

"Нужно быть или очень крупной, или очень худой. И я одна из тех девушек, которые показывают - можно быть моделью и с таким, естественным размером. Это разрыв между двумя категориями. И все равно можно заниматься модным бизнесом"

"Параметры у вас далеко не идеальные"

Несмотря на то, что современные бренды стараются брать моделей разной комплекции, культ худобы в этом бизнесе все еще существует. В Сети можно найти различные форумы, где девушки делятся своими параметрами и спрашивают совета, достаточно ли у них идеальная фигура для того, чтобы стать моделью. Даже если их параметры немного отходят от "стандартов красоты" 90-60-90, им советуют похудеть.

Например, пост девушки с параметрами 93-65-89 набрал огромное количество комментариев о том, что ей стоит похудеть.

"Данные хорошие, ну вес можно и скинуть пару кг", "Доходеть немножко нужно. и в талии скинь 5 см, обруч покрути. да 93 см это много для современной модели", "Параметры у вас далеко не идеальные! талию надо уменьшить на 5 см как минимум, лучше на 6-7, вес скинуть на 3-5 кг точно", — советуют девушке на форуме. (Прим. ред — здесь и далее орфография и пунктуация сохранены)

Существуют также руководства для девушек о том, как стать моделью. Конечно, в них не обходится без советов о похудении.