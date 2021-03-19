Россиянки поделились самыми абсурдными историями о свекровях

Пользователи Сети зачастую делятся историями из своей жизни в популярных сообществах. Самые острые темы собирают тысячи комментариев, а обсуждения не прекращаются ни днем, ни ночью.

Конечно, для российский семей одна из самых животрепещущих тем - отношения с тещей или свекровью. "Рамблер" собрал абсурдные, но реальные истории россиян, которыми они делись в Twitter, Quora или других популярных порталах.

У невесток со свекровями традиционно возникают разногласия, но некоторые бытовые ситуации грозят закончиться скандалом:

"Моя свекровь ужасно напоминает мне короля горных гоблинов из «Хоббита». Ничего не могу с собой поделать. Вчера на кухне были, она начала мне что-то рассказывать, подходит все ближе и ближе, а я отступаю в угол, и бежать некуда. В мыслях крик:

— Гэндальф, спаси!";

"Когда забеременела своим первым ребенком, была довольно крупной. Муж договорился с врачами, и свекровь пустили в родильную палату. Ну, я кричу, толкаюсь, как положено, а она сидит, гладит меня по рукам и говорит:

— Не волнуйся, по крайней мере сможешь сесть на диету, когда все закончится.

Я была слишком шокирована, чтобы что-то сказать в ответ....;

"Моя свекровь любит — нет, просто обожает — возвращать подарки. Я всегда выбираю, стараюсь, но однажды узнала, что она возвращает буквально все. Помню, она хвалила меня за кофе и сказала, какая классная у меня кофеварка, поэтому я купила ей такую же. Она ее вернула, сообщив, что эта техника слишком сложная для нее. Потом она запала на картину в художественной галерее, и... Угадайте, где она? Стоит у нее в шкафу. Блин, я столько работала, чтобы купить ее! Все, выучила урок...".

Среди этих историй бывают и милые. Но они обычно про секров:

"Замужем 12 лет. Все эти годы свекровь хочет подловить меня на грязной посуде, уборке — приходит раньше времени. Но когда бы она ни приходила, у меня идеальный порядок, потому что у меня есть тайный помощник, который присылает мне СМС с оповещением о приходе свекрови. Повезло же со свекром!...".

С тещами дела обстоят также непросто:

"После свадьбы переехали мы с супругой жить в частный дом, и его сразу облюбовала теща. Судя по всему, теща принимает меня за кладовщика. Первым делом ко мне отправили банки, табуретки, потом обогреватели, люстры, коньки, диски, полочки, досочки и всякую прочую рухлядь. На днях я предупредил:

— Как только я смогу выйти в огород без сугробов и грязи — все будет предано огню.