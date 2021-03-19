Какие знаки зодиака раздражают окружающих

Вам наверняка встречались люди, которые могли сделать невероятное – выбесить вас за одну-две секунды. Как раз об этих упырях мы сегодня и поговорим.
Фото: Кадр из телесериала "Во все тяжкие"Кадр из телесериала "Во все тяжкие"
Дева
Кто с Девой общался – тому и апокалипсис не страшен. И кстати, некоторые в момент того самого общения очень бы хотели, чтобы на голову Девы упал метеорит, а то, что там пол человечества погибнет – мелочи, главное – Дева обезврежена. Ну просто невозможно слушать Девин монолог, приправленный язвительными шутками, критикой и ненавистью к ближнему своему больше получаса – и то покажется вечностью.
Скорпион
Эту красотку можно любить и ненавидеть одновременно. С одной стороны, она прекрасна, как первый подснежник, с другой – раздражает до скрежета зубов. И если выключить у нее звук и высосать все капли яда, то можно спокойно и экологично общаться. Только пока до этого самого яда добираешься, ноги до колен изотрешь, лысину наживешь и умом двинешься.
Рак
Выносить Рака очень легко – не задевая ни словом, ни делом, стоя, не двигаясь. Но если начать с ней любезный диалог, вы обязательно обидите ее до глубины души некорректным словом или неприятным взглядом. А так, как она вас в это не посвятит – сам дурак, если не понял – придется еще несколько лет голову ломать и просить прощения, кидаясь в ноженьки.
Лев
Вообще, около Львицы редко водятся простые смертные. Ей принцев и знаменитостей подавай. А остальные слишком скучные, нищие и ее времени недостойные. Но и селебрити, знаете, люди, поэтому тоже не то что раздражаются, а еле выживают около красотки. Потому что эго Львицы может прибить к стенке даже самого стойкого и разбросать его метафорические косточки по всей Вселенной.