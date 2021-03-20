8 утренних привычек, которые разрушают ваш день 

Замечали ли вы, что очень часто ваш день не задается с самого утра? О том, как «встать с той ноги» и не позволить ничему и никому испортить ваш день, вы узнаете из этой статьи.

Задать себе правильный темп в начале дня — это очень важно. К сожалению, многие люди сознательно делают вещи, которые мешают им хорошо и с пользой провести день. О самых распространенных таких привычках и способах борьбы с ними мы сегодня и поговорим.

Ваш завтрак слишком мал

Завтрак многих из нас часто ограничивается лишь чашкой чая и яичницей. Но мы забываем, что наш завтрак должен быть плотным: мы не должны чувствовать голода до обеда, и нам не стоит перебивать аппетит вредными перекусами.

Завтрак съешь сам, обед раздели с товарищем, а ужин отдай врагу.

Если вы сидите на диете и мечтаете о кусочке очень калорийного тортика, то утром вы можете себе это позволить: есть большая вероятность, что в течение дня вы израсходуете все утренние калории.

Так что пусть ваш завтрак будет состоять из полезных, но при этом сытных продуктов.

Проснувшись, вы первым делом проверяете электронные сообщения

Это одна из самых отвратительных привычек, от которой нужно избавиться как можно скорее. Если вы, проснувшись, первым делом кидаетесь проверять электронную почту, то это может заставить вас чувствовать стресс на протяжении всего дня. Вы постоянно нервничаете, проверяете сообщения, боясь пропустить что-то важное, и это уже становится наваждением.

Вместо того чтобы начинать свой день с суматошных проверок своей почты и всех социальных сетей, сделайте то, что поможет вам успокоиться. Сделайте зарядку, сходите на пробежку, выпейте чашку чая или поговорите с близким человеком.

Поверьте, это поможет увеличить вашу продуктивность, вы будете чувствовать себя намного лучше, и на работе это окупится сполна.

Вы смотрите по утрам телевизор

…и с самого утра вы начинаете жить не своей, а чужой жизнью. Вы получаете заряд негатива, который будет с вами на протяжении всего дня.

Задумайтесь, в ваших сутках всего 24 часа. Вместо того чтобы, как загипнотизированный, безотрывно мониторить ящик, лучше потратьте лишние 20 минут на сон.

А если вам так важно быть в курсе всех новостей, то ищите информацию в интернете или пообщайтесь во время обеда с коллегами. Но не забывайте относиться к полученной информации критически: никогда не доверяйте исключительно одному источнику, обращайтесь к разным точкам зрения, сравнивайте, учитесь отделять зерна от плевел.

Вы поддаетесь всеобщему негативному настрою

Злая соседка снизу, которую вы так некстати встретили утром, снова начинает отчитывать вас за слишком громкую музыку вечером. А соседи сверху в 5 утра начинают громко выяснять свои взаимоотношения. Матерящийся дворник во дворе. Бесчисленные очереди в магазине, а ведь вам нужно купить всего лишь йогурт. Душный общественный транспорт, в котором складывается ощущение, что все люди друг друга ненавидят…

Просыпайтесь пораньше и собирайтесь нормально — так вы не только случайно не забудете что-нибудь нужное, но и, вернувшись домой, будете чувствовать себя комфортно.

Вы слишком много спите в выходные

И вас можно понять. Если вы работаете с 9:00 до 17:00, то для того, чтобы успеть на работу, вам нужно просыпаться в 7 часов утра. Понятное дело, что в свои законные выходные вы позволяете себе поваляться в постели подольше.

Но что будет после того, как вы проснетесь в час дня? У вас будет жутко болеть голова, а еще вас будет преследовать ощущение, что день вы потратили бездарно.

Конечно, просыпаться в 7 утра в выходные не стоит, но вот часов в 9–10 — уже лучше. Если вы все-таки неисправимый соня, то можете устроить себе тихий час и просто поспать днем пару часиков. Так вы будете чувствовать себя бодрым, и ваш день не пойдет насмарку.

Вы пьете кофе натощак

Кофе — любимый утренний напиток миллионов людей. Многие буквально не могут проснуться, если не выпьют чашечку ароматного напитка. Но не забывайте, что, если вы пьете кофе на голодный желудок, это может привести к гастриту.

Вы вспоминаете о всех своих горестях

О том, что до зарплаты еще неделя, а мы уже успели потратить все деньги. О том, что через два дня предстоит снова заниматься ненавистным ежемесячным отчетом. И так далее, и тому подобное.

Не начинайте свой день с таких мыслей. От того, что вы изведете себя, легче вам не станет. Начинайте день с позитивных мыслей или просто с любимой музыки, которая способна улучшить ваше настроение.