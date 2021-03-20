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Мусульманка из России решила отыскать мужу русскую жену 

Lenta.ru 15 часов назад
Мусульманка из России решила отыскать мужу русскую жену
Фото: Lenta.ru
Молодая мусульманка из Подмосковья решила отыскать мужу русскую жену и разместила об этом объявление в одной из соцсетей. Как сообщает «Московский Комсомолец», мусульманские сообщества ее осудили. В объявлении говорилось, что претендентка на роль второй жены должна быть девственницей не старше 23 лет и обязательно мусульманкой.
«Если бы мой муж пожелал вторую жену из похоти, я, может быть, и возражала бы. Но он хочет большую семью и много детей, это желание я уважаю. И вполне вероятно, что нас будет не двое, а несколько. Несколько жен в семье избавляют мужчину от искушения совершить прелюбодеяние», — объяснила Наргиза Тлеумбетова. По ее словам, кандидатку уже нашли. Сама Наргиза приняла ислам ради русского жениха по имени Сергей, который тоже стал мусульманином.
«Муфтият разрешает знакомиться в Интернете, но только с целью создания семьи. Но подобные страницы в соцсетях постепенно заполняет разврат, свойственный всему Интернету. Поэтому некоторые религиозные организации для удобства прихожан создали разделы знакомств при своих сайтах», — прокомментировал имам одной из столичных мечетей.
В ноябре 2020 года Духовное управление мусульман России (ДУМ) запретило браки с иноверцами. Там говорили, что «межконфессиональные браки недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия». Только он, по словам представителей управления, может разрешить ситуацию, приняв во внимание все обстоятельства конкретного случая. Юристы в свою очередь указывали, что подобный запрет не может иметь юридической силы.
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Психология , Русская жена , Сайты знакомств , Муж и жена , Духовное управление мусульман
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