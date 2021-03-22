Реальные истории женщин, которые работают водителями в такси

Действительно ли водитель — неженская профессия? И что делать, если дамы мечтают о романтике дорог и возможности почувствовать некую свободу? Мы поговорили об этом с девушками, которые работают в такси и уверенно держат путь к своим целям.

Миф о том, что крутить баранку — неженское занятие, уходит в прошлое. Все больше российских женщин-водителей задумываются о том, чтобы работать в сервисах такси. С 2017 по 2020 год число резюме от девушек в таких компаниях выросло почти в 6,5 раз. Многие из них получают работу и занимаются любимым делом вопреки стереотипам. Три героини, работающие в сервисе по заказу пассажирских поездок DiDi, в Международный день таксиста рассказали Passion.ru о том, насколько сложна и интересна их профессия, как им удается ладить с пассажирами и в какие удивительные истории они попадают благодаря своей работе.

«Однажды пришлось придумать, как вывести из машины ротвейлера», — Виктория Пузорова, Чебоксары

В сфере перевозок я уже много лет. Сначала работала на более привычных для женщин должностях: начинала секретарем, а потом перешла в администрацию таксопарка. Три года назад я поняла, что свободное время позволяет найти какую-нибудь подработку. Я решила попробовать стать водителем такси, поскольку мне нравится водить машину, и за рулем я уже 15 лет. График можно выбрать гибкий, а дополнительные деньги никогда не помешают. Сейчас я работаю, как правило, с 16 часов и до позднего вечера, иногда по ночам. Порой я не замечаю, как пролетает время за рулем: сначала выхожу на линию на один-три часа, а потом оказывается, что половина ночи уже позади. Осенью 2020 года в моем городе запустился международный сервис по заказу такси, с которым я решила посотрудничать.

Надо сказать, близкие не сразу приняли мой выбор: родители переживали, отговаривали, говорили, что профессия опасная. Но я объяснила, что сейчас не 90-е, поведение людей сильно изменилось, к тому же компания принимает меры по обеспечению безопасности водителей и пассажиров: например, у нас есть кнопка SOS и круглосуточная поддержка по телефону.

Более того, коллеги всегда готовы прийти на помощь: этой зимой, например, я как-то завязла в снегу, позвонила диспетчеру — и через 5 минут меня уже вытащили.

Когда я начала работать, страх у родных за меня постепенно сошел на нет, сейчас они беспокоятся в основном из-за того, что я мало отдыхаю, а не из-за специфичности профессии.

Бояться и вправду нечего: необычные ситуации случаются, но я умею из них выходить и отношусь с юмором. Однажды, например, в машину сел хорошо подвыпивший мужчина с ротвейлером. По дороге пассажир заснул, а когда мы приехали, я не смогла его разбудить. Собака была без намордника и начала на меня рычать. Тогда я открыла все двери машины, собака выбежала из салона, и мне удалось похлопать пассажира по плечу, чтобы он проснулся.

За день я встречаюсь с самыми разными людьми. Кто-то разговорчив, кто-то сидит в телефоне. Мне кажется, что таксист — это немного психолог: нужно понять, в каком настроении пассажир, и сделать все, чтобы ему было комфортно. Например, если человек молчит, я не буду навязываться, а если хочет поговорить — поддержу беседу. Возможность пообщаться с огромным количеством людей — это большой плюс моей работы.

Женщин среди водителей такси, на мой взгляд, пока еще немного, поэтому внимания от мужчин я получаю, конечно, с избытком — и от коллег, и от пассажиров. Но обычно люди относятся с уважением, с негативом я практически не сталкиваюсь. Пассажиры мужского пола делают комплименты, часто пытаются познакомиться, но я умею мягко, но однозначно им отказывать. А однажды я везла мужчину, и он попросил подождать меня несколько минут в конце поездки. Вышел, зашел в магазин и вернулся с букетом цветов — просто потому, что я ему понравилась, так он поблагодарил меня за работу.

«Самые интересные истории происходят в ночную смену», — Валерия Савина, Тула

В такси я работаю на протяжении уже пяти лет. Начала, как и многие, потому что нуждалась в деньгах: такси — хороший способ заработать, особенно если приходится совмещать работу с учебой, как это было у меня. К тому же я воспитывала в одиночку маленькую дочку. Первые месяцы я не рассказывала родным, что работаю в такси — боялась, что они будут за меня переживать, и хотела доказать, что это безопасная профессия. Но потом все же призналась, родные меня поняли и поддержали.

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Кажется, чтобы быть водителем, не нужно особых умений: принял заказ, отвез человека по адресу — и все. Но это не так. Пассажиров много, и все они разные. Иной раз попадаешь в нестандартные ситуации: например, однажды со мной ехал мужчина и попросил помочь ему помыть от блох собаку. Он рассказал, что тоже работает в такси, временно присматривает за псом своего друга — но не может спокойно спать из-за того, что у собаки паразиты. Меня эта история развеселила, я доверилась своей интуиции и согласилась ему помочь. Все закончилось хорошо: и пассажир доволен, и собака. Вообще я человек отзывчивый, часто пытаюсь помочь людям. Открываю двери, помогаю сумки донести до подъезда, если пассажир пожилой или ему неудобно.

Пассажиры часто мне говорят, что ездить со мной им комфортнее и спокойнее, чем с водителями-мужчинами. А еще я люблю, когда пользователи оставляют комментарии, что вожу я лучше мужчин.

За время работы в такси у меня накопилось столько ярких историй, что я даже завела свой видеоблог на YouTube «На сверхзвуке». Рассказываю на канале про будни водителя, делаю нарезки самых интересных бесед, которые случились за последнее время, предупреждаю о мошенниках. Некоторые видео посмотрели больше 20 тысяч раз. Но вообще все самые необычные случаи и разговоры происходят в основном вечером и ночью. Сейчас я меньше работаю в ночную смену, чаще езжу по утрам — а в это время все заняты, торопятся по своим делам, так что в целом рабочий день проходит спокойно.

«Для молодой мамы гибкий график — спасение», — Гюзаль Байрамова, Казань

Бывают династии врачей, педагогов — а у меня в семье сложилась династия водителей. Все началось с папы, он — водитель от бога, с легким сердцем садится за руль, ему это очень по душе. Я изначально не планировала работать водителем. Впервые пришла в такси шесть лет назад: тогда я начинала новую жизнь, развелась, уволилась — мне нужны были деньги. Это занятие меня выручило, но вскоре я переехала в Москву и занялась другими делами.

А осенью 2020-го вернулась в Казань и вслед за папой вновь оказалась в такси — подключилась к международному сервису заказа такси. Нас с ним все устраивает: я, например, финансово самостоятельна, полностью обеспечиваю свою дочь, оплачиваю учебу, могу себе позволить уехать в отпуск дважды в год.

Конечно, если ты отрабатываешь две заявки в день, то деньги невеликие — но в том и прелесть, что можно самой решать, на сколько сегодня часов выходить. Если есть желание, можно работать с утра до вечера — но, конечно, с перерывами на отдых, иначе это небезопасно.

Гибкий график особенно оцениваешь, будучи молодой мамой. Моей дочке три года. В этом возрасте с ребенком происходит много всего интересного, а типичная мама как раз выходит из декрета в офис и пытается строить карьеру. Я в этом плане более гибкая: могу иной раз оставить дочку с бабушкой и поехать работать ночью, а день провести с малышкой. Единственное, в садик ее отводит и забирает бабушка, потому что утро и вечер — самые занятые для водителя периоды. Кстати, дочка тоже обожает играть с машинками. Кто знает, вдруг и она захочет стать водителем?

Пассажиры нормально воспринимают, когда к ним приезжает женщина-водитель. У меня только раз был случай, когда мужчина сказал: боюсь с вами ехать. Но все равно сел в машину и без приключений добрался, так что, наверное, больше не боится.

Самые сложные в психологическом плане пассажиры — женщины 45-50 лет: они ожидают, что я буду водить как их мужья, так что комментируют каждое движение. А в основном люди относятся позитивно.