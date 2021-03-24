Мужчинам иногда сложно понять трудности, которые сопровождают профессиональную жизнь коллеги противоположного пола.

Многим, если не большинству, может казаться, что профессиональные различия между мужчинами и женщинами, во всяком случае, за последние лет десять значительно стерлись, однако опыт работающих женщин по всему миру говорит о другом — не каждый мужчина сталкивается с проблемами на рабочем месте, которые задевают почти каждую третью представительницу прекрасного пола.

О том, что же нередко становится настоящей проблемой даже для успешных женщин в своей области, мы и решили поговорить.

Путь к высокой должности довольно тернист

Конечно, об этом знают и мужчины, которым также приходится бороться за «место под солнцем», однако понятие «стеклянный потолок» по большей части знакомо именно женщинам. Вероятность того, что гонка за высокой должностью, в которой участвуют мужчина и женщина, то, что в лидерах окажется именно мужчина, невероятно высока. Пусть женщины получили почти неограниченный простор для развития карьеры, когда речь заходит об управлении, большая часть руководителей предпочитают доверить его мужчине, так как на подсознательном уровне сильный пол все еще вызывает больше уверенности в том, что кандидат на высокую должность точно справится с обязанностями. Женщине, чтобы вызвать такое же чувство уверенности, необходимо приложить в два раза больше усилий.

Распределение должностей не всегда равное

Еще одна проблема для большинства женщин, трудящихся в крупных компаниях, — низкопродуктивный вид деятельности. На первый взгляд, может показаться, что не слишком высокие требования к женщине на многих рабочих местах должны радовать самих женщин, но те, кто стремится развиваться и зарабатывать, в корне с вами не согласятся. Перейти в более успешный сектор довольно непросто, опять же, женщине приходится лезть из кожи вон, чтобы доказать свою компетентность и привлечь больше внимания, чем колл ега-муж чина.

Непропорциональное количество рабочего времени

По статистике, женщины проводят на рабочем месте на час меньше времени, так как после работы примерно женщин отправляются на «вторую смену» — работу по дому, которая не намного, а иногда и в два раза сложнее дневной работы. В связи с этим заработная плата женщин часто на треть ниже, чем у мужчины, который может потратить больше времени на выполнение своих обязанностей и, вообще, может задержаться, тогда как женщина часто спешит к семье. Примечательно, что распределение обязанностей дома практически отсутствует — женщине приходится буквально работать в две смены, при этом оплата ее труда практически всегда ниже, чем у партнера.

Одиночество в большом городе