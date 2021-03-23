«Синдром самозванца»: почему мы недооцениваем свои достижения

«Синдром самозванца» - это еще один интересный психологический феномен, относящийся к когнитивным искажениям, свойственный успешным людям или человеку, добившемуся успеху в какой-либо области. Казалось бы, какой может быть подвох, когда цель уже в ваших руках? В этом разобрался «Рамблер».

Впервые «синдром самозванца» был упомянут в конце 70-х в статье Паулины Клэнс и Сюзанны Аймс в контексте отношения женщин к своему успеху. После, этим синдромом заинтересовались психологи, в частности, Гэйл Мэттьюс, который также создал опросник для выявления синдрома.

Оказалось, что около 70% успешных людей чувствуют себя «самозванцами» в своей области. Другими словами, считают, что их успех не заслужен и чувствуют себя не на своем месте.

Этот феномен напрямую связан со страхами неудач, а также с установками привитыми нам в детстве.

Среди страдающих синдромом много перфекционистов, ведь, чтобы избежать критики и верить в свой успех нужно всё делать идеально. Если же это не выходит, то велик риск «разоблачения».

Симптомы и диагностика

Синдром не является психическим заболеванием, но все же мешает получать полное удовольствие от жизни и своих достижений, поэтому, если вы найдете у себя следующий симптомы, то лучше начать работу по переосмыслению ситуации и обратиться за помощью к психологу.

предчувствуют недолговечность успеха;

испытывают чувство, будто находятся «не в своей тарелке», не на своем месте;

приписывают свой успех в чем-либо удаче или случайности, но не своим действиям;

считают, что такого может добиться любой - обесценивают свои усилия;

остро реагируют на критику своего дела, подсознательно чувствуя превосходство других;

боятся, что рано или поздно, все поймут, что они недостойны своего положения;

-испытывают чувство вины и страха даже из-за незначительных неудач в своей области. Страдающие синдромом самозванца испытывают следующие чувства: