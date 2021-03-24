Бескорыстие признано самой сексуально привлекательной чертой характера у мужчин. Исследование проводили ученые из Университета Гвельфа (США).
Специалистов удивило, что это личностное качество оставило позади уверенность в себе, чувство юмора и честность. Согласно исследованию, бескорыстные люди имеют больший успех в любовных отношениях, нежели те, кому не свойственна данная черта, отметил профессор Пэт Барклай.
В эксперименте принимали участие свыше 800 человек. Ученые спрашивали о том, готовы ли респонденты стать донорами крови, пожертвовать деньги в благотворительные фонды и прочее. Вне зависимости от возраста и характера, у бескорыстных людей зафиксирован больший успех в отношении свиданий и поиска сексуальных партнеров, информирует Freundin.