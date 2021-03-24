Бескорыстие признано самой сексуально привлекательной чертой характера у мужчин. Исследование проводили ученые из Университета Гвельфа (США).

Специалистов удивило, что это личностное качество оставило позади уверенность в себе, чувство юмора и честность. Согласно исследованию, бескорыстные люди имеют больший успех в любовных отношениях, нежели те, кому не свойственна данная черта, отметил профессор Пэт Барклай.