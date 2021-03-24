Специалисты предупреждают: не пытайтесь зарабатывать на своих увлечениях — и не увлекайтесь чем-то потребительски.

Всем известную фразу: «Труд сделал из обезьяны человека» большинство из нас понимает превратно. Перед мысленным взором сразу же возникает монотонное возделывание земли киркой или нудная укладка камней. Между тем истинный смысл выражения прямо противоположный, и, чтобы понять его, просто замените слово «труд» на «творчество» или «созидание».

От сотворения мира

Потребность создавать нечто новое принципиально отличает человека от остальных существ, населяющих нашу планету. И пусть термин «хобби» в современном значении появился лишь в XVIII веке, желание творить без оглядки на практические нужды было свой­ственно нам всегда.

Стоит взглянуть на фотографии «Зала быков» из французской пещеры Ласко, как тут же приходит осознание простого факта: и пятнадцать тысяч лет назад люди стремились удовлетворять не только свои насущные, но и творческие потребности.

Лекарство от скуки

Психологи единодушны: хобби — лучшая терапия от апатии и депрессивных состояний, ведь искренняя увлеченность человека чем-­то, напрямую не связанным с его основной деятельностью, помогает нам интеллектуально расти, стимулирует исследовательский инстинкт, дарит чувство азарта и даже замедляет ощущение быстротечности времени, поскольку вы проживаете две жизни за раз.

К слову, в XIX веке в Англии популяризация хобби даже являлась частью национальной политики. Власти уже тогда прекрасно понимали: человек, не имеющий никаких интересов и не занятый ничем созидательным, гораздо сильнее склонен к алкоголизму, насилию и азартным играм.

Не продается вдохновенье

Еще одна ловушка, в которую попадают многие, — стремление превратить хобби в работу. Мол, еще сам Конфуций говорил: «Найди себе дело по душе, и тебе не придется трудиться ни дня». Увы, китайский мыслитель умолчал, что главная цель работы — приносить финансовый доход, а хобби — доставлять удовольствие, и эти моменты не всегда совпадают.

Недаром Льюис Кэрролл , Толкиен и Умберто Эко зарабатывали на жизнь преподаванием, Ван Гог не умел продавать свои картины, а стремление поженить творчество и работу на корню погубило карьеру великого Рембрандта, оставшегося после создания «Ночного дозора» без богатых клиентов.

Подмена понятий

К сожалению, современные реалии сыграли с хобби злую шутку. Законы рынка не могли обойти вниманием тягу человека к новизне и модернизировали ее из желания созидать в стремление потреблять. Взгляните на профили людей в социальных сетях. В списке интересов большинства значатся путешествия, сериалы и всевозможные курсы.

При этом характерное отличие новых хобби в том, что, получая новые знания и впечатления, человек, по сути, остается пассивной единицей и не производит ничего.

Уловка тут в следующем: подобный подход не удовлетворяет интеллектуальный и творческий голод, а лишь сильнее разжигает его. Человеку быстро надоедает его увлечение, он начинает хандрить, затем находит новое хобби, и все повторяется заново.

Единственный способ выйти из порочного круга: перейти от теории и потребления к практике и созиданию. Например, после прохождения курсов по истории живописи можно устраивать интересные экскурсии для друзей в музеях.

Какие стороны личности развивают популярные хобби?

Рисование, художественная лепка, керамика — не только совершенствуют художественный вкус, но и помогают собраться с мыслями и стимулировать работу мозга. Недаром даже Пушкин любил рисовать на полях своих рукописей.

Садоводство помогает снять стресс, забыть о накопившихся проблемах и избавиться от бессонницы. Одни приписывают эффект целительной энергии земли, другие — адекватной физической нагрузке и пребыванию на свежем воздухе.