Почему нельзя позволять примерять обручальное кольцо

Вокруг обручальных колец ходит множество мифов и легенд. Кроме того, существует десятки примет, связанные с этим украшением. Согласно одной из них - обручальное кольцо нельзя позволять мерить другому человеку. Почему? Разбирался "Рамблер".

Раньше, когда золото ценилось крайне высоко, обручальное кольцо могло быть единственной ценной вещью в распоряжении женщины. Считалось, что, если брак распадется или муж погибнет, девушка сможет продать украшение, а на вырученные деньги жить какое-то время без кормильца. Вот почему снимать его было опасно, ведь кольцо легко могло потеряться.

Существовало и другое поверье, согласно которому считалось, что, если муж или жена снимут кольцо, брак разрушится и партнер умрет.

В наше время примета видоизменилась, и теперь существует мнение, что снимать кольцо не так страшно, как давать его примерять кому-то. Так, если кольцо окажется на руке завистливой подруги, это непременно приведет к разногласиям и склокам в семье.