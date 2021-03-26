Как выявить психологическую старость

Едва ли возможно найти человека, чей психологический возраст будет совпадать с цифрами в паспорте. Вот почему нередко можно встретить и пенсионера, который живет насыщенной яркой жизнью, и подростка, которого уже давно ничто не радует.

Психологическая старость может настигнуть по разным причинам. Самое главное - вовремя ее выявить и предпринять меры для борьбы с ней. Подробнее о том, как распознать это состояние - в материале "Рамблера".

Недоверие к людям

Каждому из нас хотя бы раз в жизни доводилось разочаровываться в некогда близких людях. Некоторым везет меньше, и они раз за разом наталкиваются на нечестных людей, из-за чего в скором времени перестают раскрываться новым знакомым. В перспективе это приводит к плохому настроению на постоянной основе и даже к депрессии.

Согласно исследованиям, человеку необходимо знакомиться с новыми людьми хотя бы раз в три месяца. Не стоит пренебрегать этим советом, ведь не исключено, что ваши лучшие знакомства еще впереди.

Боязнь новых начинаний

Даже в 30-летнем возрасте многие люди начинают подавлять в себе желание получить образование, выучить язык или сменить сферу деятельности. Им кажется, что подходящее время для этого давно прошло, а теперь уже поздно. Однако в современном мире единственный человек, кто ограничивает вас, - это вы сами. Без новых начинаний и достижений жизнь быстро превращается в рутину, из-за чего ее качество стремительно снижается.

Тоска по прошлому и плохие мысли о будущем