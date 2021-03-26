Что такое «синдром Алисы в Стране чудес»

Под милым названием скрывается серьезная проблема.

Несмотря на милое название, синдром Алисы в Стране чудес — довольно серьезное психическое расстройство, которое требует лечения в кабинете специалиста. К счастью, вероятность столкнуться с этим расстройством очень мала, и все же знать о нем следует. Мы решили поговорить об этом интересном состоянии более подробно.

Как проявляется синдром

Человек с подобным диагнозом не ориентируется в размерах окружающих предметов. Причем дело в галлюцинациях или каких-то офтальмологических неполадках, просто мозг воспринимает окружающую среду таким необычным образом. Кстати, пропорции своего тела таким людям также сложно определить. Синдром Алисы затрагивает такие органы чувств, как зрение, слух и осязание.

Как правило, с синдромом сталкиваются очень молодые люди или дети, некоторым удается перерасти проблему, а кто-то остается с ней наедине на всю жизнь, если не обратиться к специалисту вовремя.

Как проявляется расстройство

Головные боли

Чаще всего пациенты с синдромом Алисы в Стране чудес жалуются на сильные головные боли, причем со временем боли становятся хроническими, но уже не такими резкими.

Изменение размеров (в представлении самого человека)

В определенный момент окружающие предметы могут то уменьшаться, то вырастать до размеров, которые глазу трудно охватить. Естественно, все это происходит только в голове человека.

Человеку трудно ориентироваться во времени

Довольно редкий симптом, но его нельзя отметать. По ощущениям человека время бежит слишком быстро или же слишком медленно. В течение дня это состояние может оставлять больного и через пару часов возвращаться.

Сложности с координацией

Довольно типичный синдром. Собираясь сделать какое-то движение, человеку приходится прикладывать определенные усилия — тело как будто перестает слушаться. Во время движения человеку может вдруг стать тяжело поднимать ноги, хотя физически для этого нет никаких причин.

Почему людей «посещает Алиса»

Что интересно, многие специалисты не считают синдром расстройством. Считается, что синдром Алисы в Стране чудес — особая активность мозга, которая провоцируется либо инфекциями, либо травмами. Однако точную причину развития подобного состояния специалисты не могут назвать.

Как справиться с синдромом