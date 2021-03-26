Как готовятся к лету знаки зодиака

Впереди еще два месяца весны, а нам так невыносимо хочется лета. И пока солнышко сидит за тучами, мы можем планировать свои теплые деньги и отдых. А знаки зодиака с радостью нам в этом помогут.

Фото: Кадр из фильма "Притворись моей женой" Кадр из фильма "Притворись моей женой"

Козерог

Все мы хорошо помним, что Козерожку хлебом не корми, дай поработать. Но иногда летом случается невообразимое – Козерожка хочет на море, мягкий песочек, а еще жаждет шашлык и ящик красного – отпуск она хочет одним словом. Поэтому в ожидании лета она работает еще больше, чтобы ее точно с работы выгнали навстречу приключениям.

Дева

Дева к лету готовится, как все нормальные люди – худеет. Запивает капустный лист тонной кефира и ревет, потому что хочется не вот это вот все, а жареную курочку и минус десять килограмм на весах. Но знаете, мы бы попридержали коней – вдруг лето морозным будет? Вся работа насмарку, что ли?

Овен

Овен на рогах вертела это ваше лето. Фи, событие какое – солнышко выглянуло. Не разу такого не было, что ли? В общем и целом, Овен к лету не то что не готовится, она его вообще не ждет. У нее работы целый вагон – об этом думать надо.

Рак

Рак готовится к лету очень тщательно: покупает новые лейки, семена проращивает, сверяет свои планы с лунным календарем и мечтает о шикарной плодовитой яблоньке. А еще о том, как ее соседи будут слюной капать, увидев стаю лебедей из пластиковых бутылок!

Львица

Львица, как любая девочка, закупается нарядами на лето – нужно разодеться в пух и прах, чтобы каждый день разбивать новое сердце. Но так как денег у нее – кот наплакал, она с радостью садится за швейную машинку и начинает творить. И загадка в том, что все на ней сидит шикарно. Точно ведьма!

Близнецы

Близнецы готовят к лету не тело, они готовят печень, потому что с наступлением жары их засасывает в бесконечные вечеринки, пикники и прочие мероприятия. Поэтому они с радостью пьют витаминки, садятся на диету и бегают по утрам – чтобы здоровье подтянуть.

Скорпион

Скорпион еще с весны начинает присматриваться ко всем мужчинам подряд. Ее план прост – найти новую жертву, высосать из нее все жизненные соки и найти еще одну, и еще одну, и еще в общем, вы поняли. Поэтому Скорпионша к лету становится еще краше, чтобы разбить побольше сердец.

Рыбки

Рыбки не игнорируют общую тенденцию и тоже худеют, только делают это по-особенному – силой мысли. Убеждают себя, что есть они не хотят, что они уже уменьшаются в области талии и увеличиваются в области груди. А потом с деловым видом идут пить кофе с пятью кусочками торта.

Водолей

Водолей уверена, что уж этим летом она оторвется где-нибудь на Бали! Карантин уже почти все, а желание кушать фрукты, впитывать солнце и веселиться только нарастает. Поэтому красотка экономит на всем вокруг и берется за любую подработку, чтобы летом ножки в песочек закапывать и флиртовать с загорелыми красавцами.

Телец

Телец вспоминает свои прошлые отпуска и подогревает тем самым свое желание бросить работу и убежать туда, где солнце жарит круглогодично. Потом она, конечно, вспоминает, что без денег далеко не убежишь, и начинает работать, но знаете, так неохотно и через боль, что начальство дает ей отпуск. Всем бы так!

Стрелец

Стрелец намерена это лето не в каком-то Сочи провести, а на Мадагаскаре, и очень важно – дикарем. Поэтому она планирует свои действия до каждого шага, чтобы веселье и алкоголь лились рекой, а душа отдыхала по полной. И обязательно несколько фотоаппаратов – вдруг один из них нечаянно унесет морем, и что в Instagram тогда заливать скажете?

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