3 фразы, выдающие мужской обман

В то время как одни мужчины совершенно не умеют врать, другие лгут, глядя в глаза, с искусным мастерством. Однако даже если ваш возлюбленный относится ко второй категории, выявить его обман не так сложно, как кажется. Достаточно обратить внимание на ключевые фразы, выдающие лжецов. Подробнее о них - в материале "Рамблера".
"Это важно для нас обоих"
Как правило, посредством такой фразы мужчина пытается убедить партнершу сделать то, на что она уже ответила отказом. Изящная манипуляция заставляет женщину думать, что ей действительно необходимо пойти против своих желаний ради общего блага, но это не так.
"Ты что, не доверяешь мне?"
При малейших признаках ревности со стороны партнерши (даже если они отнюдь не безосновательны), мужчины-вруны прибегают к этой фразе. Она отлично помогает перевести стрелки и выставить виноватой женщину, даже если это мужчина вернулся домой под утро, не предупредив, и именно от него разит чужим дамским парфюмом.
"Я еще не готов"
К знакомству с родителями, к свадьбе, к рождению детей, к совместной жизни... Если вы решили перейти на другой уровень отношений спустя месяц знакомства, такая фраза из уст мужчины может быть абсолютной правдой. Но если вы в отношениях уже несколько лет, а он все еще "не готов" познакомить вас с друзьями или родственниками - это серьезный повод насторожиться.