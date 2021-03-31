3 фразы, выдающие мужской обман

В то время как одни мужчины совершенно не умеют врать, другие лгут, глядя в глаза, с искусным мастерством. Однако даже если ваш возлюбленный относится ко второй категории, выявить его обман не так сложно, как кажется. Достаточно обратить внимание на ключевые фразы, выдающие лжецов. Подробнее о них - в материале "Рамблера".

"Это важно для нас обоих"

Как правило, посредством такой фразы мужчина пытается убедить партнершу сделать то, на что она уже ответила отказом. Изящная манипуляция заставляет женщину думать, что ей действительно необходимо пойти против своих желаний ради общего блага, но это не так.

"Ты что, не доверяешь мне?"

При малейших признаках ревности со стороны партнерши (даже если они отнюдь не безосновательны), мужчины-вруны прибегают к этой фразе. Она отлично помогает перевести стрелки и выставить виноватой женщину, даже если это мужчина вернулся домой под утро, не предупредив, и именно от него разит чужим дамским парфюмом.

"Я еще не готов"