3 проявления мужской жадности, с которыми нельзя мириться

Говоря о качествах, которые невозможно терпеть в мужчинах, женщины нередко упоминают жадность. И неспроста, ведь именно эта черта характера может ежедневно отравлять отношения. Подробнее о том, с какими проявлениями мужской скупости не стоит мириться, чтобы не пожалеть в будущем - в материале "Рамблера".

Он приходит в гости с пустыми руками

Приходить в гости с бутылкой вина, десертом или фруктами - правило хорошего тона, которое, строго говоря, касается не только мужчин. Если же потенциальный возлюбленный заявляется к вам на домашний ужин с пустыми руками, это говорит не только о его жадности, но и об отвратительных манерах.

Он не предлагает угостить даже чашкой кофе

Если мужчина заинтересован в женщине, уже на первой встрече он будет оказывать ей хотя бы самые банальные знаки внимания. Как минимум, он попробует угостить чашкой кофе. Если же вы уже три часа слоняетесь по холодному городу, и он до сих пор не проявил ни малейшей заботы - это веский повод насторожиться.

Он считает каждую потраченную вами копейку