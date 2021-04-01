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Эксперт рассказал, как распознать маньяка по внешности

News.ru
8 часов назад
Внешние данные не могут стопроцентно свидетельствовать о причастности человека к насильственным преступлениям, однако у маньяков есть некоторые типовые черты лица, считает доктор психологических наук, профессор Борис Хигир.
У него будет перебит нос в двух местах, рассечение бровей наблюдается, прижатые уши — характерные особенности маньяков, которые насилуют женщин. У них очень большая челюсть, широкая. Руки небольшие, пальцы крепкие, но руки не длинные. Пальцы у них сильные, как у штангистов, чтобы они могли душить свою жертву, — рассказал «Ридусу» Хигир.
Изучив статистические данные пяти тысяч преступников, специалист пришёл к выводу, что насильники чаще всего рождаются в тёплое время года — в марте, апреле, мае, июне и июле.
Педофилы чаще всего имеют располагающую внешность. У них очень нормальный взгляд. Они коренастые, крепкого телосложения. Их очень трудно распознать, они очень закрытые люди, — отметил Хигир.
Поиском взаимосвязи между анатомическими и физиологическими особенностями человека и его готовностью совершить преступление занимается криминальная антропология. Родоначальником этого направления стал итальянский психиатр Чезаре Ламброзо. Позже австрийский юрист-криминолог Франц фон Лист доказал, что не существует ни «преступных мозгов», ни «черепов убийц», а все попытки установления антропологических типов преступников следует оставить в стороне как «методически фальшивые».
Психология,Борис Хигир,Ридус,
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