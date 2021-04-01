Эксперт рассказал, как распознать маньяка по внешности

Изучив статистические данные пяти тысяч преступников, специалист пришёл к выводу, что насильники чаще всего рождаются в тёплое время года — в марте, апреле, мае, июне и июле.

Поиском взаимосвязи между анатомическими и физиологическими особенностями человека и его готовностью совершить преступление занимается криминальная антропология. Родоначальником этого направления стал итальянский психиатр Чезаре Ламброзо. Позже австрийский юрист-криминолог Франц фон Лист доказал, что не существует ни «преступных мозгов», ни «черепов убийц», а все попытки установления антропологических типов преступников следует оставить в стороне как «методически фальшивые».