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1 час назад

Психолог рассказала о значении смеха для человека

News.ru

Специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина рассказала о значении смеха для человека. Она пояснила, что смех нужен человеческому организму не только в качестве способа избавиться от излишнего эмоционального напряжения.

Психолог рассказала о значении смеха для человека
Фото: depositphotosdepositphotos

Смех — прекрасная защитная реакция при перенапряжении, тяжёлых умственных или физических нагрузках и даже при избытке радости.

По её словам, смех поможет противостоять жизненным трудностям. Однако такое позитивное общение больше свойственно детям, так как они могут позволить себе не волноваться о мнении чужих людей.

В случае же со взрослыми, кто позволяет себе беззаботно посмеяться, можно сказать, что этот человек открыт к общению и настроен на коммуникацию. Кроме того, если в компании других люди могут посмеяться и забыть про свои комплексы, то это значит, что их отношения доверительны и открыты.

Отдельная причина чаще смеяться связана с медицинскими факторами. В момент смеха дыхание становится более глубоким, а это позволяет насытить лёгкие воздухом, простимулировать кровообращение, что способствует укреплению иммунитета и нормализации артериального давления. В связи с этим Игонина посоветовала чаще смеяться, а если одолевает грусть или даже депрессия — обращаться к специалистам.

Психология,
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