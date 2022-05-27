Психолог рассказала о значении смеха для человека

Специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина рассказала о значении смеха для человека. Она пояснила, что смех нужен человеческому организму не только в качестве способа избавиться от излишнего эмоционального напряжения.

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Смех — прекрасная защитная реакция при перенапряжении, тяжёлых умственных или физических нагрузках и даже при избытке радости.

По её словам, смех поможет противостоять жизненным трудностям. Однако такое позитивное общение больше свойственно детям, так как они могут позволить себе не волноваться о мнении чужих людей.

В случае же со взрослыми, кто позволяет себе беззаботно посмеяться, можно сказать, что этот человек открыт к общению и настроен на коммуникацию. Кроме того, если в компании других люди могут посмеяться и забыть про свои комплексы, то это значит, что их отношения доверительны и открыты.