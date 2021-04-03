Малиновская оскандалилась за критику Решетовой в роли ведущей шоу

. Теперь бывшая избранница Тимати интригует публику, что в апреле все узнают кое-что интересное о ней. О девушке неожиданно высказалась Маша Малиновская. Она имеет опыт, как телеведущая. Звезда увидела ролик с Анастасией, который ее удивил. Она усомнилась, что продюсеры сделали правильный выбор. Ее смутило не только то, что шоу ведет Решетова, которая является блогером и бизнесвумен, но и слоганы передачи, которые показались ей примитивными. «Программу „Топ-модель“ должна вести, как минимум, русская топ-модель, а не русская телка из Instagram», — заявила Малиновская. Маша Малиновская. Фото: «Люсьен, дай знать!»/YouTube По словам девушки, если в эфире звучат слоганы «это шоу без стандартов» и что «красота бывает разной», то вести проект не может Анастасия «с ее типом внешности». Артистка отметила, что она не претендует на это место, так как тоже не подходит на такую роль. По мнению Маши, вести проект должна Наталья Водянова или Ирина Шейк. «Но точно не девушка вроде меня или Решетовой, которая, мягко говоря, походит на еще сотню т
аких же девчонок в Instagram», — возмутилась звезда в эфире «Люсьен, дай знать!». Смотрите также: