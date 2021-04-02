Слабые места знаков зодиака

У каждого есть болевые точки, которые мы скрываем всеми силами. Мы решили взглянуть в бездну и рассказать о слабых сторонах каждого знака зодиака.

Фото: Кадр из сериала "Как я встретил вашу маму" Кадр из сериала "Как я встретил вашу маму"

Овен

Овен любит себя больше, чем шоколадный торт, сухое полусладкое и субботу с воскресеньем. И это дикое самолюбие – ее самое слабое место – разик-два скажешь, что она стрелку неровно нарисовала, и все – теперь ты враг номер один, и в любой момент она может посадить тебя на метафорический кол. Бойся! А еще она берет на все на себя. Даже если не дают, берет. Что, естественно, добавляет ей проблем.

Телец

Красотка из любой маленькой мухи может вырастить трёхметрового слона, а из твоего взгляда вычленить ненависть. Поэтому лишнее движение бровью будет рассмотрено, как открытый конфликт. Только вот Телец промолчит и ничего не скажет, просто один раз упадет с сердечным приступом, встанет и пойдет дальше – у нее этих приступов на дню раз двадцать.

Близнецы

Близнецы и ответственность – совершенно разные вещи. Красотка готова месяц без зарплаты проработать, только бы ничего не решать. Даже если ответ ни на что не повлияет – для нее это будет больно. А если небо упадет, апокалипсис настанет, а черешня перестанет зреть? То-то же!

Рак

Рак забивается в самый дальний угол своего панциря и оттуда кричит всем, что хочет отдохнуть, попить «маргариту» и потанцевать с красавчиком – и все это вместе взятое должно очутиться здесь и сейчас. Но это происходит раз в пятилетку – все остальное время Рак непоколебимо замалчивает свои желания и переваривает злость.

Лев

Львица любит себя – и в этом ее главная проблема. Красотку хлебом не корми, дай поговорить о том, какая она умопомрачительная, красивая, талантливая, умная и самая-присамая. Не женщина, а идеал в чистом виде. Только вот у остальных от таких речей уши вянут и лицо перекашивается – ну невозможно больше слушать.

Дева

Дева жуть, как боится распахивать свою душу. Красотка уверена, что ее откроешь, а туда наплюют и немытыми ногами находят. Поэтому врет она нагло, в лицо и каждому – чтобы ей за правду и эмоции лишний раз не прилетело.

Весы

Комфорт – религия Весов. Вытянуть ее на улицу не получится, даже заманивая бутылочкой брюта и шашлыками. А если и получится, то вместо веселой подруги получишь маленького котенка, который все дорогу будет ныть: «А когда домой?», «Уже сейчас?», «А сейчас».

Скорпион

Откроем страшную тайну: на самом деле Скорпион не злая и агрессивная упыриха, а маленький птенчик, которого можно обидеть одним взглядом. Поэтому она и пускают нам всем пыль в глаза, чтобы мы не посягнули на их мягкую начинку.

Стрелец

Непостоянство – еще та зараза. Стрелец от нее всю жизнь болеет: меняет принцев как перчатки, каждые несколько месяцев устраивается на новую работу и каждую неделю заводит новую лучшую подругу. И как тут жить, когда регулярно хочется перечеркнуть старую жизнь и начать новую?

Козерог

Мы очень долго искали слабое место Козерога, а потом вспомнили, что ее хлебом не корми, дай поработать. Отдых для нее – бранное слово, наказание и маленький апокалипсис.

Водолей

У Водолеев все должно быть идеально – тарелки должны сверкать, люди – не разочаровывать, а работа – приносить самосвалы денег. Но, к сожалению, это работает правильно только в уме Водолея. И как тут не разочаровываться?

Рыбы