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Трясущиеся тележки и видеокамеры: как супермаркеты наживаются на клиентах

Мира Маркина
8 часов назад
О том, что залежалые товары кладут ближе всего к покупателю, нам известно давно. Однако с каждым годом маркетологи придумывают все более изощренные способы для того, чтобы клиенты оставляли на кассе как можно больше денег. Подробнее о не самых очевидных ловушках - в материале "Рамблера".

Трясущаяся тележка

На первый взгляд непрочные тележки сделаны такими специально. Они заставляют вас медленнее передвигаться по магазину, а значит, дают больше возможностей рассмотреть товар и купить то, что вы покупать не планировали.

Самое нужное - в глубине

Ни в одном супермаркете вы не найдете товары первой необходимости у входа. Чаще всего их размещают в лабиринтах торгового зала. Опять же для того, чтобы покупатель увидел как можно больше продукции и решил что-то приобрести.

Видеокамеры для сбора данных

Если вы думали, что видеонаблюдение в магазинах существует лишь, чтобы отлавливать воришек, это большое заблуждение. На самом деле с помощью видеозаписей маркетологи анализируют поведение покупателей: кто и что покупает, где чаще всего ходят и многое другое.
Психология,
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