О том, что залежалые товары кладут ближе всего к покупателю, нам известно давно. Однако с каждым годом маркетологи придумывают все более изощренные способы для того, чтобы клиенты оставляли на кассе как можно больше денег. Подробнее о не самых очевидных ловушках - в материале "Рамблера".
Трясущаяся тележка
На первый взгляд непрочные тележки сделаны такими специально. Они заставляют вас медленнее передвигаться по магазину, а значит, дают больше возможностей рассмотреть товар и купить то, что вы покупать не планировали.
Самое нужное - в глубине
Ни в одном супермаркете вы не найдете товары первой необходимости у входа. Чаще всего их размещают в лабиринтах торгового зала. Опять же для того, чтобы покупатель увидел как можно больше продукции и решил что-то приобрести.
Видеокамеры для сбора данных
Если вы думали, что видеонаблюдение в магазинах существует лишь, чтобы отлавливать воришек, это большое заблуждение. На самом деле с помощью видеозаписей маркетологи анализируют поведение покупателей: кто и что покупает, где чаще всего ходят и многое другое.