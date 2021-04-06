Психолог объяснил нежелание россиян вступать в брак

По словам Моргунова, мужчины больше не женятся на женщинах, чтобы те готовили и убирали, поскольку еду можно заказать, а вещи постирать в машинке. «Удовлетворять потребность в близости можно либо разово, либо на постоянной основе, но без обязательств. Детей можно не рожать, потому что в старости при определенном уровне благосостояния уже не будет проблемы со стаканом воды», — отметил психолог.