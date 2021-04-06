Психолог объяснил нежелание россиян вступать в брак

По словам Моргунова, мужчины больше не женятся на женщинах, чтобы те готовили и убирали, поскольку еду можно заказать, а вещи постирать в машинке. «Удовлетворять потребность в близости можно либо разово, либо на постоянной основе, но без обязательств. Детей можно не рожать, потому что в старости при определенном уровне благосостояния уже не будет проблемы со стаканом воды», — отметил психолог.
Ранее стало известно, что россияне в 2020 году стали реже регистрировать браки. Так, в 2019-м в стране было заключено
950,1 тысячи браков, в 2020 году их число сократилось до 770,8 тысячи. При этом больше всего регистрировали браки в Москве (почти 66, 5 тысячи).