Названы пять женских имен, которые притягивают богатство

Стало известно, женщины с какими именами притягивают богатство. Эксперты выяснили, девушки с какими именами чаще всего попадали в списки Forbes.

Больше всего в России богатых женщин с именем Елена. Они занимают руководящие должности благодаря своей ответственности и целеустремленности. По мнению экспертов, такие женщины никогда не столкнутся с бедностью.

Заряженные на успех Татьяны умеют мести бизнес и распределять свои финансы, а упрямые и настойчивые Натальи преодолевают все преграды для достижения своих целей.