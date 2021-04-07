Названы пять женских имен, которые притягивают богатство

Эксперты изучили имена девушек, которые чаще всего попадали в списки Forbes.

Больше всего в России богатых женщин с именем Елена. Они занимают руководящие должности благодаря ответственности и целеустремленности. Эксперты уверены, такие женщины никогда не столкнутся с бедностью.

Заряженные на успех Татьяны умеют мести бизнес и распределять свои финансы, а упрямые и настойчивые Натальи преодолевают все преграды для достижения своих целей.