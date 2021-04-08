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Россиянки рассказали, каким видят идеального мужчину

Стелла Шмель
12 часов назад
Россиянки рассказали, каким, по их мнению, должен быть собирательный образ идеального мужчины. Об этом сообщает "Правда.ру".
По мнению женщин, идеальный мужчина обладает пропиской в Москве или Санкт-Петербурге. Его возраст составляет до 25 до 45 лет, рост - не ниже 175 сантиметров.
Также идеальный мужчина должен уметь чинить вещи, быть храбрым и заступаться за девушку, при этом необходимо, чтобы он был хорошим любовником и хранил ей верность, а также не злоупотреблял алкоголем.
Часть опрошенных отметила, что важно, чтобы мужчина служил в армии, имел иностранное авто и высшее образование.
97% женщин отметили, что их не привлекает пивной живот, а также мужчины, работающие таксистами, курьерами и дворниками. В идеале мужчина мечты должен быть либо депутатом, либо бизнесменом, либо врачом.
Получать он должен как минимум 150 тысяч рублей, если живет в Москве, или 70, если речь о провинциальном городе.
Психология,
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