Россиянки рассказали, каким, по их мнению, должен быть собирательный образ идеального мужчины. Об этом сообщает "Правда.ру".

По мнению женщин, идеальный мужчина обладает пропиской в Москве или Санкт-Петербурге. Его возраст составляет до 25 до 45 лет, рост - не ниже 175 сантиметров.

Также идеальный мужчина должен уметь чинить вещи, быть храбрым и заступаться за девушку, при этом необходимо, чтобы он был хорошим любовником и хранил ей верность, а также не злоупотреблял алкоголем.

Часть опрошенных отметила, что важно, чтобы мужчина служил в армии, имел иностранное авто и высшее образование.

97% женщин отметили, что их не привлекает пивной живот, а также мужчины, работающие таксистами, курьерами и дворниками. В идеале мужчина мечты должен быть либо депутатом, либо бизнесменом, либо врачом.