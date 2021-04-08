«Я думала все изменится до тех пор, пока он не начал продавать вещи»

В рубрике "Наболело" редакция “Рамблера” публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мы познакомились с ним забавно, жили в одном доме. Я знала о его существовании, но пообщаться желания не возникало. Встреча случилась спонтанно и сразу же затянуло. Казалось, что это один из самых умных людей, которые встречались на моем пути.

Я знала, что он хорошо учился, поступил в институт на физика своими силами, но почему-то ушел. Даже спустя много лет, в свободное время он решал задачи. Я предлагала ему поступить снова, он говорил, что идея хорошая и даже начал готовиться.

Он работал на обычной работе, производил впечатление порядочного человека, обожал Высоцкого и советские фильмы. Дома у него было просто, но тогда ничего особенного мне и не хотелось. Я знала, что он любил выпить, но никогда не замечала, что эта любовь из ряда вон. Не особенно он отличался от других мужчин, пил пиво, иногда водку.

Мне казалось, что я должна его как-то поддержать, что-то подсказать и помочь, сделать его жизнь лучше. В конечном итоге, он стал выпивать чаще, а я намеревалась его спасти. Он был очень умным, мне казалось, он достоин хорошей жизни.

Когда он выпивал, то становился злым, часто высказывался грубо по отношению к своим бывшим, называл их непотребными словами. Мне это не нравилось, но я не знала, что делали эти женщины, поэтому не обращала внимания на резкие фразы. Я вела себя прилично, ухаживала за ним и готовила. Он бывало занимал у меня денег, но всегда чуть-чуть. Если не давала, обижался, что жалею на него копейки.

Иногда заходил ко мне в квартиру взять поесть, тоже всегда немного то банан, то суп. Казалось, что это нормально. А однажды он позвонил и сказал, что он на речке и его одежду украли. Пришлось брать одежду отца, он у меня военный и мне было трудно ему объяснить, в чем дело.

Когда я дошла до речки, он был в жуткой компании местных "колдырей", пьяный и одетый. Он смеялся надо мной в окружении странных женщин, предлагал вместе выпить, но я не пью. Мы как-то обсуждали этот момент после, но он сказал не контролировать его, иначе он не возьмется за голову. А потом и вовсе начал срываться, мол я его заставляю к чему-то стремиться, потому что я из хорошей семьи, а он обычный и жизнь к нему несправедлива.

Тема о том, что жизнь несправедлива стала главной в нашей жизни, а я была будто триггером для его срывов. Хотя рождение в хорошей семье не сделало мою жизнь проще, я с ранних лет работала и училась, никто мне не помогал.

Я неизменно пыталась его спасать, давать еду, давать деньги. При этом я чувствовала себя плохо, он мог позвонить и говорить шесть часов о том, как ужасна его жизнь. А я разбитая шла на работу. Я не понимала, как он может постоянно быть активным. Мне казалось, что он вообще не спит. Он мог оскорбить, говорил какую-то неправду и постоянно следовал за мной, осуждая и оскорбляя.

И почему-то я все равно надеялась, что все изменится и моя любовь спасет его. И думала так до тех пор, пока он не начал продавать вещи. В какой-то момент он позвал меня к себе и я увидела, что в квартире ничего нет. Нет дивана, кухни. Хотя еще месяц назад все было на месте.

Он сказал, что все продал, потому что денег нет, закрыл дверь и показал на что тратит деньги. Оказалось, он уже давно зависим, но брал "передышку" во время общения со мной. Когда я предложила ему помощь, в очередной раз, желая его спасти, он начал крушить все вокруг меня, а потом упал и резко уснул.

Было страшно, я просто сбежала из квартиры. Он звонил миллионы раз, стоял под дверью, караулил. Отцу пришлось объясняться вместо меня. Он очень быстро спился и стал ошиваться с местными пьяницами на постоянной основе. Я переехала в другой город, иногда приезжаю в гости к семье. На улицах иногда узнаю его в теле уже совсем другого человека. И до сих пор думаю, что не спасла его, хотя могла. И чувство вины убивает меня.