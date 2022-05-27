Психолог рассказала о пользе негативных эмоций

Кандидат психологических наук Светлана Колосова рассказала, что негативные эмоции можно использовать для собственного блага.

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В частности, переживания помогают людям избавляться от инфантилизма. Об этом она рассказала в эфире радиостанции Sputnik.

Любые страдания, переживания и огорчения — это часть жизненного пути. Чем раньше мы поймём, что сложно встретить принца по пути от подъезда к мусорному контейнеру, тем проще приземлиться в реальность. В жизни есть рождение и смерть, болезнь и здоровье, молодость и старость и так далее. Такие переживания дают ощущение реальности и социализируют. То есть так ты растёшь и избавляешься от инфантилизма, от детских реакций. Ты сможешь потом управлять своими негативными эмоциями.

Она также отметила, что важно не делать несчастье концепцией жизни.