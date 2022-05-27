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1 час назад

Психолог рассказала о пользе негативных эмоций

RT на русском

Кандидат психологических наук Светлана Колосова рассказала, что негативные эмоции можно использовать для собственного блага.

Психолог рассказала о пользе негативных эмоций
Фото: depositphotos depositphotos

В частности, переживания помогают людям избавляться от инфантилизма. Об этом она рассказала в эфире радиостанции Sputnik.

Любые страдания, переживания и огорчения — это часть жизненного пути. Чем раньше мы поймём, что сложно встретить принца по пути от подъезда к мусорному контейнеру, тем проще приземлиться в реальность. В жизни есть рождение и смерть, болезнь и здоровье, молодость и старость и так далее. Такие переживания дают ощущение реальности и социализируют. То есть так ты растёшь и избавляешься от инфантилизма, от детских реакций. Ты сможешь потом управлять своими негативными эмоциями.

Она также отметила, что важно не делать несчастье концепцией жизни.

Не надо постоянно говорить о том, чтобы вас пожалели. Это тема слабого человека, который тянет жалость на себя. Когда эта слабая позиция перестаёт быть источником силы, а становится источником разрушения, то надо срочно выбираться.

Психология,Светлана Колосова,
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