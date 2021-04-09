Как знаки зодиака относятся к деньгам

Все любят тратить деньги, а вот зарабатывать – так себе экспириенс. Рассказываем, кто в гороскопе может спустить все на какую-то ерунду, а кто над златом чахнет всю свою жизнь.

Фото: Кадр из фильма "Шальные деньги" Кадр из фильма "Шальные деньги"

Овен

Между деньгами и бомбическим алкогольным трипом длинною в майские праздники, красотка выберет второе. Она, конечно, деньги любит, но их нужно зарабатывать, а это скука смертная. Да и тем более хрустящие купюры она тратит с такой скоростью, будто они карман прожигают.

Телец

У Тельцессы есть деньги и на «черный день», и на «серый день», и на «радужный». А еще есть конвертик «на вино» и «на счастливую жизнь». Кажется нам, что если сложить все заначки разом, получится миллион, а то и больше.

Близнецы

Близнецы не любят деньги зарабатывать, они любят их тратить. Думаете, они раз за разом находят жертву, чтобы высосать из нее побольше денег, нервов и жизненных сил? Как бы не так! Красотки делают деньги из воздуха. А поделиться этой жизненно важной тайной с нами не хотят. Стервы!

Рак

Рак любит деньги копить и пересчитывать. А вот тратить накопленное она не только себе, но и другим не позволяет. Поэтому дорогие и любимые покупают в дом что-то тайно, и прячут от Рака, а то скандала же не избежать.

Лев

Львица ищет спонсоров, из которых можно высосать не только деньги, но и жизненные силы. Но какие же счастливые эти жертвы – рядом с ними настоящая королева. Только вот королева может очень быстро найти нового короля или фаворита – тут все зависит от толщины кошелька.

Дева

Дева тратить деньги тоже не любит, и покупает что-то себе в крайнем случае и после месяца раздумий. Но зато занимать у нее – одно удовольствие. Даст больше, чем просил, делать мозги не будет, а когда отдашь одолженное – устроит праздник в честь этого.

Весы

Стараются соблюдать баланс, но раз за разом тратят все, что есть. Поэтому Весы переносить не могут эти ваши магазины с красивыми шмотками и переливающимися камешками - там хочется купить все и сразу.

Скорпион

У Скорпиона всегда есть заначка на «черный день». А еще есть состоятельные друзья, богатые знакомые и соседи – со всеми из них она в теплых отношениях, поэтому может занять пару тысяч, если что. Поэтому если хотите дружить с этим упырем, обязательно скажите, что денег у вас – куры не клюют.

Стрелец

Стрелец молниеносно зарабатывает, и с такой же скоростью тратит деньги. Обычно на какую-нибудь ерунду, например, на золотой вантуз. А вот вкладываться в действительно что-то стоящее не будет – вдруг кинут.

Козерог

Козерог над своим златом чахнет каждый день – она пересчитывает накопленное каждый вечер и думает, как их потратить. Тратить она, конечно же, ничего не будет, но зато помечтает. К слову, о тратах – она ребенку даже конфетку не купит, потому что нет денег на такую блажь.

Водолей

Водолей с радостью тратит деньги и занимает, вновь тратит, а потом вновь занимает – просто чужие деньги куда приятнее спускать на откровенную ерунду. В конце концов она, конечно, вляпается в неприятную историю – а это еще одна причина ввязаться в долги: странных историй много не бывает.

Рыбы