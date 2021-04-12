Как в начале 20 века боролись с открытыми купальниками

Целомудренное общество начала прошлого века наотрез отказывалось воспринимать новые модные веяния. Если бы не группа смелых модниц, слитные купальники так бы и остались лишь плодом фантазии прогрессивных модельеров.

В начале 20 века девушек арестовывали за ношение коротких купальников

Но блюстители нравственности продолжали ходить с линейками и замерять длину новомодных купальников. Для тех модниц, которые не хотели повиноваться общественной морали и одевали слишком смелые купальные костюмы, применялись суровые меры.

Слитные купальники — новомодные веяния в начале 20 века, которые принимались далеко не всеми

Еще 100 лет назад женские купальные костюмы выглядели как обычные шерстяные платья с панталонами, плавать в которых было решительно невозможно. Но публичное купание приобретало все большую популярность и дамы пытались сменять неудобные мешковатые костюмы на слитные купальники. С такой кардинальной переменой были согласны далеко не все.

Блюститель порядка на пляже, следящий за длиной женских купальных костюмов

В 1919 году ношение слитного купальника в некоторых штатах США было запрещено законом. Была создана организация под названием «Sher­if­fettes», включающая 20 служащих, следивших за «благопристойностью» на пляжах Нью-Йорка. Известны даже факты арестов женщин, носивших облегающие купальники.

Купальный костюм, за который в начале 20 века могли арестовать

В 1921 году в американском городе Атлантик-Сити на пляже была арестована дама, отказавшаяся натянуть чулки выше колен. В то же время на Гавайских островах вступил в силу закон, по которому все, кто старше 14 лет, были обязаны носить купальные костюмы с длиной не выше колена.

Только к началу 1930 х годов полиция нравов ослабила свою хватку, и купальники стали расцениваться как удобная одежда для выполнения физических упражнений.

Особенно смекалистые девушки стали оборачивать талию полотенцем или плащами.

В начале 20 века мужчинам также не разрешалось оголять грудь.