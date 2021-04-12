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Татьяна Буланова узнала об измене мужа из телепередачи

Слово и Дело
2 часа назад
Артистка Татьяна Буланова была замужем дважды. Второй супруг артистки, футболист Владислав Радимов, изменял ей на протяжении семи лет, пишет телеканал НТВ.
Татьяна Буланова узнала об измене мужа из телепередачи
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело
Впервые Татьяна Буланова вышла замуж в 1992 году за лидера группы «Летний сад» Николая Тагрина. Их брак просуществовал 13 лет, но распался из-за встречи Булановой с футболистом Николаем Радимовым. Именно он стал вторым супругом артистки. Со временем влюбленность прошла, и их отношения перестали быть идеальными. Как оказалось, спортсмен изменял своей жене на протяжении семи лет. И узнала об этом Буланова из телепередачи.
«Мне позвонил знакомый из Испании и попросил посмотреть передачу на НТВ. А я ехала в машине, с телефона посмотрела. Там была такая история: девушка в студии рассказывала, что 7 лет была гражданской женой моего официального мужа. Я шутила на этот счет, что мой муж нравится еще кому-то, кроме меня», — рассказывает Буланова.
Разлучницей стала фитнес-тренер Ирина Яковлева. И хоть Радимов просил прощения у жены и уверял, что любовница не играет важной роли в его жизни — Буланова не изменила своего решения. В 2016 году супруги развелись.
А вот в первом браке подобных ситуаций не происходило. По словам Булановой, с Тагриным они были лучшими друзьями.
Психология,Татьяна Буланова,Ирина Яковлева,Владислав Радимов,НТВ,
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