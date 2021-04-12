Татьяна Буланова узнала об измене мужа из телепередачи

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Впервые Татьяна Буланова вышла замуж в 1992 году за лидера группы «Летний сад» Николая Тагрина. Их брак просуществовал 13 лет, но распался из-за встречи Булановой с футболистом Николаем Радимовым. Именно он стал вторым супругом артистки. Со временем влюбленность прошла, и их отношения перестали быть идеальными. Как оказалось, спортсмен изменял своей жене на протяжении семи лет. И узнала об этом Буланова из телепередачи.

«Мне позвонил знакомый из Испании и попросил посмотреть передачу на НТВ. А я ехала в машине, с телефона посмотрела. Там была такая история: девушка в студии рассказывала, что 7 лет была гражданской женой моего официального мужа. Я шутила на этот счет, что мой муж нравится еще кому-то, кроме меня», — рассказывает Буланова.

Разлучницей стала фитнес-тренер Ирина Яковлева. И хоть Радимов просил прощения у жены и уверял, что любовница не играет важной роли в его жизни — Буланова не изменила своего решения. В 2016 году супруги развелись.