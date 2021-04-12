Некоторые жизненные решения могут быть очень сложными. Есть много скрытых ловушек и препятствий, с которыми вы можете столкнуться. Вот 5 идей, которые помогут вам принять верное решение:

1. Ценность относительна

Сколько стоит вода?

Все зависит от ситуации: если вы наберете воды из-под крана, то это обойдется вам в копейки. Но что, если вы умираете от жажды посреди пустыни? Вероятно, вы будете готовы заплатить немалую сумму за воду. Или что, если вода – нежелательны фактор.

Например, подвал вашего дома затопило. В такой ситуации вы сами заплатите, чтобы вас избавили от лишней воды.

И это очень важный пример, когда речь заходит о принятии решений. Вы должны оценивать каждое решение самостоятельно. Ведь что для одного может быть значимо, для вас может не иметь никакой ценности. Если вы и прислушиваетесь к мнению других людей, то держите в голове мысль, что каждый человек может по-своему оценивать ту или иную вещь.

2. Помните о своих целях

Какое бы решение вам ни пришлось принимать, вы должны сначала определить, какой цели вы хотите достичь. Если вы принимаете решение вслепую, то оно вряд ли будет удачным.

Например, если у вас нет цели обновить свой смартфон, то, очевидно, покупка недавно вышедшей модели не будет оправданной. Простые желания и хотелки не могут быть базой для принятия решения.

Два совета:

1) Перед принятием решения обязательно проясните свои цели.

2) Остерегайтесь неправильных сравнений. Вернемся к примеру с телефоном: если у вас изначально не было цели покупать новинку, то нет смысла сравнивать ее с вашей моделью. Если вас устраивает ваш гаджет, то неважно, что может предложить его новая версия.

3. Не пытайтесь прыгнуть выше головы

Не уделяйте анализу слишком много времени. Конечно, важно взвешивать разные варианты, но не стоит слишком злоупотреблять этим. Определите ограниченное количество альтернатив. Ведь, чем больше вариантов, тем сложнее и дольше выбор. После того, как вы изложите их, выберите лучшую. Иначе рискуете застрять на месте.

4. Соблюдайте соотношение важности к приложенным усилиям

Чем важнее решение, тем больше времени и усилий вы должны потратить на его обдумывание и принятие. Это работает и в обратную сторону: если решение, которое вам необходимо принять, особо не скажется на вашей жизни, то вам не нужно тратить на него слишком много сил и времени.

Пара советов:

1) Обратите внимание на сложные решения. Если вы не можете определиться между двумя вариантами, то они, скорее всего, настолько похожи, что не имеет значения, что именно вы выберете.

2) Установите крайний срок принятия решения. Если вы чувствуете, что не можете определиться с выбором, то установите дедлайн, к которому вы будете обязаны принять окончательное решение, каким оно ни было.

5. Подход должен быть разнообразным