У бывшей модели Playboy украли самого большого кролика в мире

Неизвестные украли у бывшей модели Playboy Аннет Эдвардс самого крупного в мире кролика по кличке Дарий, сообщает Daily Mail.

Фото: Мир24 Мир24

Инцидент произошел в английской деревне Стоултон в графстве Вустершир. Хозяйка Дария и заводчица кроликов заявила, что ее питомец пропал на минувших выходных –10-11 апреля. Модель уже сообщила о краже в полицию и объявила награду в тысячу фунтов стерлингов или 106 тысяч рублей за возвращение кролика. Эдвардс добавила, что питомец уже слишком стар для размножения.

69-летняя Эдвардс вырастила более ста кроликов. С 2008 года ее считают хозяйкой крупнейших кроликов в мире: четверо ее питомцев внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Один из рекордсменов – пропавший Дарий. Длина этого кролика достигает 1,29 метра от носа до кончика хвоста, а вес составляет более 22 килограммов.

Дарий – представитель породы «континентальный гигант». Первые упоминания о ней встречаются еще в середине XVI века, а сами особи живут от четырех до пяти лет. Кролики этой породы обладают дружелюбным характером, который напоминает повадки собак.

Кроме разведения кроликов Эдвардс известна своей внешностью: она потратила около десяти тысяч фунтов, чтобы стать похожей на Джессику Рэббит – героини фильма «Кто подставил кролика Роджера?». Она признана старейшей моделью Playboy, которые когда-либо появлялись на третьей странице журнала.