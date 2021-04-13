Мифы о жизни после 40, которые вам навязало общество

Для многих женщин 40 лет - тревожный рубеж. Именно в этом возрасте мы начинаем переосмысливать свою жизнь, а еще жалеть об упущенных возможностях. Кажется, что все лучшие события остались позади, а впереди лишь старость. Но все это лишь стереотипы, которые мешают наслаждаться жизнью. Подробнее о них - в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки" Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"

Интимная жизнь в прошлом

Некоторые люди привыкли считать, что после 40 лет секс резко исчезает из жизни обоих полов: появляется больше бытовых забот, тело партнера уже не возбуждает, а проблемы со здоровьем дают о себе знать в самый неподходящий момент. Вот только с наступлением сорокалетия либидо не исчезает. Более того, по данным ряда исследований, многие женщины после 40 лет довольны своей интимной жизнью больше, чем в молодости. Это связано с тем, что в зрелом возрасте они уже точно знают, что именно доставляет им удовольствие и не стесняются говорить о своих желаниях.

Тупик в карьере

К 40 годам многие уже достигают пика на своем поприще, но боятся заняться новым делом. Считается, что специалисты по найму охотно нанимают молодых кандидатов. В некоторых компаниях действительно происходит так, но вместе с тем существуют и те области, где многолетний опыт куда важнее энергичности вчерашних студентов.

Забывчивость и разговоры с самой собой

Немногие догадываются об этом, но беседы с самим собой присущи не только пенсионерам, но и людям других возрастов. Это не признак старения и уж точно не психическое расстройство.

"Речь заставляет нас замедлить свои мысли и по другому их обработать, потому что задействуются языковые центры мозга",

- объясняет клинический психолог Джессика Николоси.