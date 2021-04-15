Как выбрать самую быструю очередь в супермаркете

Огромные очереди в супермаркетах подчас заставляют нас проводить в них по полчаса и даже больше. Такая ситуация особенно выводит из себя, когда вы забежали в магазин лишь, чтобы купить одну вещь. К счастью, есть проверенный способ сэкономить время и сберечь нервы, выбрав самую быструю очередь. Как это сделать? Расскажет "Рамблер".

Поворачивайте налево

Подавляющее число людей - правши, и они, как правило, поворачивают направо. Приглядитесь к очередям слева, скорее всего там меньше покупателей.

Изучайте покупалей

Если вы заметили, что в очереди много пенсионеров, разумно предположить, что эти покупатели будут медленнее расплачиваться и дольше складывать товар. Следовательно, в такой очереди вы задержитесь надолго.

Вставайте за человеком с полной корзиной

Как ни парадоксально, но на обслуживание покупателя с полной корзиной уходит куда меньше времени, чем на обслуживание пяти человек с несколькими товарами. Кассир не только пробивает товары - он знакомится и прощается с каждым клиентом, предлагает товары по акции и принимает оплату. На все эти небольшие действия на самом деле уходит довольно много времени.

Ускорьте обслуживание