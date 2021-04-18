Три вещи, которые делают в гостях только воспитанные люди

Россияне любят приходить друг к другу в гости и делают это с завидным постоянством. Однако далеко не все знают, как себя правильно вести в чужом доме. "Рамблер" выбрал несколько вещей, свойственных только воспитанным людям.

Стараться быть полезным

Как правило, принимающая сторона самостоятельно накрывает на стол и ухаживает за гостями. Однако, если вы хотите проявить уважение к хозяевам, не лишним будет поинтересоваться, не нужна ли им помощь.

Обсудить с ребенком правила поведения

Если вы отправляетесь в гости с ребенком (не столь важно - малыш это или подросток), обговорите с ним, как нужно вести себя в чужом доме: как обращаться к хозяевам, какие предметы можно брать, а какие нет, в какие комнаты заходить стоит, а куда вход воспрещен.

Уходить вовремя