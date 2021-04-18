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Три вещи, которые делают в гостях только воспитанные люди

Мира Маркина
5 часов назад
Россияне любят приходить друг к другу в гости и делают это с завидным постоянством. Однако далеко не все знают, как себя правильно вести в чужом доме. "Рамблер" выбрал несколько вещей, свойственных только воспитанным людям.
Три вещи, которые делают в гостях только воспитанные люди
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Стараться быть полезным

Как правило, принимающая сторона самостоятельно накрывает на стол и ухаживает за гостями. Однако, если вы хотите проявить уважение к хозяевам, не лишним будет поинтересоваться, не нужна ли им помощь.

Обсудить с ребенком правила поведения

Если вы отправляетесь в гости с ребенком (не столь важно - малыш это или подросток), обговорите с ним, как нужно вести себя в чужом доме: как обращаться к хозяевам, какие предметы можно брать, а какие нет, в какие комнаты заходить стоит, а куда вход воспрещен.

Уходить вовремя

Согласно правилам хорошего тона, важно не только прийти без опозданий, но и уйти вовремя. Лучше всего сделать это, когда домой уйдут первые пару гостей. Если кроме вас никого не приглашали, следите за временем и старайтесь не засиживаться до полуночи, если только хозяева искренне не уговаривают вас остаться.
Психология,
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