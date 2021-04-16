Чего не прощают знаки зодиака

Простить невозможно обидеться. Рассказываем, за какие поступки знаки зодиака возненавидят вас лютой ненавистью и объявят бойкот на несколько жизней вперед.

Фото: Кадр из фильма "Мрачные тени" Кадр из фильма "Мрачные тени"

Овен

Соври красотке раз – второго не будет, потому что она тебя копытами своими затопчет. Даже если очень сильно любит – все равно затопчет, и не успеешь сказать, что сделал это во благо всех и вся. А Овен может тебя обмануть, потому что таких красивых копыт, как у нее, нигде не сыщешь. Логики в этом – тоже.

Телец

Никогда не лезь в душу Тельцу. А лучше вообще держись от нее подальше. Потому что как только расстояние укорачивается, она начинает показывать все свои изюминки, которые идут в придачу с безуминками. А это, напомним тебе, настоящий ящик Пандоры.

Близнецы

Никакого даже намека на лицемерие. Ну и что, что Близнецы не то что двулики, а многолики. Они свои маски меняют, чтобы жизнь вокруг была веселее, а ты – чтобы кого-то на путь истинный поставить. И не приведи тебя вселенная наставить на этот путь Близнецов – тогда она быстренько наставит тебе рога и упорхнет, вильнув хвостиком.

Рак

Даже если Рак сказала тебе, что все в прошлом, что она даже не помнит, как ты поставил лайк какой-то там Свете, будь настороже – в любой момент в твой бутерброд или кофе может попасть мышьяк. Ну психанула, с кем не бывает?

Лев

Выиграл один раз в борьбе со Львицей – ходи и оглядывайся. В любой удобный момент (то есть 24/7) она будет подставлять тебе социальную или очень даже физическую подножку. Так что слезно умоляй ее простить тебя, говори, что играл нечестно и она самая лучшая, иначе схватит за самое нежное место – это следующая стадия гнева.

Дева

В отношениях с Девой права всегда она, и это не обсуждается. Не обсуждается, она сказала. Вообще, для нее чужое мнение – белый шум, поэтому можешь даже не тратить силы и время – ее жесткий диск такую информацию не записывает. Зато выдает ошибки и призывает испытывать на всяких умниках новые методы психологических пыток.

Весы

Весы – это мягкие котики, которых нужно любить, кормить и развлекать, и если чего-то в этой цепочке не достает, они превращаются в отвратительных существ, которые убить не убьют, но сделают больно, сказав все правду прямо в лицо. А прощения у них не добьешься – они уже на чужих коленках мягко спят.

Скорпион

Скорпион просто записывает на твой счет все косяки. Она вообще ни за что не прощает, и с радостью припомнит тебе, как в 2009 году ты посмотрел на коленки той вертихвостки в метро. Потом доведет тебя до нервного срыва, и радостная ляжет спать – день прошел плодотворно, можно и отдохнуть.

Стрелец

Попробуй отказать Стрельцу в просьбе и познаешь, как пить соленый кофе, ходить в кроссовках без стелек и искать свой телефон по всему дому каждый день. Даже если отказал ей вместе учить китайский язык, даже если отказал купить ей на день рождение сибирского медведя, даже если отказал ей слетать на Марс за красным песочкам, она будет жестоко и очень долго мстить.

Козерог

Тут все просто – не заставляй Козерога что-либо делать, и она не будет отравлять твою жизнь. И если она пляшет под чужие дудки, это не говорит, что и тебе дудеть разрешается – просто эти кто-то ей очень даже выгодны, поэтому она и переступает через себя.

Водолей

Не хочешь попасть в черный список Водолея? Не дыши. Потому что во всех остальных случаях ты явно ее чем-то обидишь. Прими это как факт и живи дальше.

Рыбы