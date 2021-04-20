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Эксперты оценили умственные способности женщин с ярким макияжем

Lenta.ru
10 часов назад
Австралийские психологи оценили умственные способности женщин, отдающих предпочтение яркому макияжу на повседневной основе. Исследование Европейского журнала социальной психологии (European Journal of Social Psychology) публикует Daily Mail.
Эксперты оценили умственные способности женщин с ярким макияжем
Фото: UnsplashUnsplash
Ученые проводили эксперимент в два этапа. Вначале они предложили 1229 участницам представить несколько жизненных ситуаций, таких как романтическое свидание, собеседование на работу и встречу с друзьями. После этого половина из них нанесли на лицо большое количество косметики.
Далее в ходе опроса эксперты выяснили, как «улучшенная» внешность повлияла на самоощущение (самооценку, отзывчивость, отношение к соперничеству с другими женщинами и реакцию на ревность партнера) всех участниц. В результате эти показатели оказались примерно равными для обеих групп.
Во второй части эксперимента 2844 добровольцам показали фотографии всех участниц первого этапа и попросили оценить их лица на предмет умственных способностей и моральных взглядов. В итоге женщинам без косметики на лице приписали более высокий уровень интеллекта и сдержанность, в то время как вторая половина получила определение «любительниц секса на один раз».
Специалисты заключили, что, хотя женщины по-прежнему испытывают давление общества, заставляющее их пользоваться косметикой, стереотипы в отношении макияжа все еще существуют и способны привести к негативному восприятию личностных качеств человека.
Психология,
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