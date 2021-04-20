Эксперты оценили умственные способности женщин с ярким макияжем

Австралийские психологи оценили умственные способности женщин, отдающих предпочтение яркому макияжу на повседневной основе. Исследование Европейского журнала социальной психологии (European Journal of Social Psychology) публикует Daily Mail.

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Ученые проводили эксперимент в два этапа. Вначале они предложили 1229 участницам представить несколько жизненных ситуаций, таких как романтическое свидание, собеседование на работу и встречу с друзьями. После этого половина из них нанесли на лицо большое количество косметики.

Далее в ходе опроса эксперты выяснили, как «улучшенная» внешность повлияла на самоощущение (самооценку, отзывчивость, отношение к соперничеству с другими женщинами и реакцию на ревность партнера) всех участниц. В результате эти показатели оказались примерно равными для обеих групп.

Во второй части эксперимента 2844 добровольцам показали фотографии всех участниц первого этапа и попросили оценить их лица на предмет умственных способностей и моральных взглядов. В итоге женщинам без косметики на лице приписали более высокий уровень интеллекта и сдержанность, в то время как вторая половина получила определение «любительниц секса на один раз».