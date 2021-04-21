Вопросы, на которых нужно сфокусироваться для успешного собеседования

Эти пункты станут решающими в вашем трудоустройстве.
При трудоустройстве успешен тот, кто может подстроиться под конкретную вакансию. Важно не только проработать резюме, но и подготовиться к интервью. Не нужно для собеседования оттачивать вопросы личного характера — например, почему вы были в декрете три года вместо одного или почему уволились с прошлого места работы. Это частая ошибка, которую не понимают соискатели. На самом деле, вам нужно знать ответ только на три вопроса: Как ваши сильные стороны стыкуются с вакансией?
Как результаты на прошлом месте помогут выполнить задачи на проекте, куда вы хотели бы попасть?
Как эта новая позиция будет логичным продолжением вашего карьерного пути?
Сдвигайте в сторону вопросы, касающиеся вашей неуверенности в себе. Современные компании понимают, что у людей в жизни происходят разные события, а потому ваше выгорание от своей деятельности и решение временно отказаться от работы не вызовет неодобрения. Переключайте акцент на то, что уже имеете — свое образование, компетенции и опыт. Работодателю по большей части не интересны ваши личные истории. Ему важно найти подходящего человека, который поможет увеличить прибыль, вот и все.
А
если вы все-таки боитесь личных вопросов, проработайте эту тему с психологом. Как только вы примете свои неудачи как часть опыта, а не следствие своей глупости или безответственности, на собеседованиях такие вопросы не заставят вас нервничать. Вы сможете в трех словах поделиться опытом и перевести акцент на рабочие вопросы. Если по другим критериям вы подходите компании, перерывы точно не будут проблемой.