"Я села на стул и поняла, что богата": как спорт помог мне разбогатеть

Женские журналы наполнены историями об успешных и богатых людях. Обычно в таких колонках герои дают советы, как стать таким же. Возможно, вы замечали, что все миллионеры тратят много времени на спорт, будто в этом и заключается их секрет успеха. В общем, редактор "Рамблера" решила бросить вызов лени и среднему достатку и начала тренировки.

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Неделя первая

Скажу сразу, системность — это не мое. Поэтому тренировалась я всегда по желанию, которое возникало достаточно редко. Но если Павел Дуров и Марк Цукенберг в один голос утверждают, что спорт может превращать энергию в деньги, то я готова попробовать.

Сначала мне хотелось проверить себя, я постоянно тренировалась, но заметила, что даже простые упражнения даются мне с трудом. Уже в ходе первой недели я осознала, в каком некудышном состоянии находится мое тело (здесь я имею в виду тонус тела). Спорт как-то быстро повлиял на сон и питание. Притом, вредной еды хотелось есть меньше. Я была на какой-то ЗОЖ-волне.

Вторая неделя

С середины второй недели моя мотивация упала, плюс появились новые рабочие задачи и меня начало затягивать в пучину прокрастинации. Но ради чистоты эксперимента я занималась все равно. И тут мне открылось первое правило успешного человека — усердно работай и превозмогай себя.

В обычной жизни мы часто жалеем друг друга и тратим время на бесполезные дела. Социальные сети, сериалы и прочая "тупка" съедает наше время и, кажется, часть мозга. Когда в жизни появляется спорт, появляется и ощущение, что ты делаешь что-то полезное для себя.

Неделя третья

На третьей неделе мой ритм стал ровным, я занималась по расписанию и поняла, что у меня много сил. Казалось, что я трачу энергию, но на деле она только росла. Я поняла, что экстра энергию могу потратить на Instagram, а могу разобраться в доме или взять какой-то фриланс.

Фриланс плох тем, что ты постоянно общаешься с новыми людьми, которые могут раздражать. Но спорт сделал меня гораздо более спокойной. Я просто знала, что могу разрядиться после работы. В итоге, коллеги получали спокойного и активного работника, предлагали новые проекты.

Четвертая неделя

Я помнила, что все это лишь выдумка, но мне нравилось чувствовать себя успешной. Да и я начала замечать небольшие изменения в своем теле. Отражение в зеркале нравилось, деньги за сторонние проекты радовали кошелек.